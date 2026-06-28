La fuga de urólogos del HUC deja en el aire la atención a más de 5.500 pacientes del norte de Tenerife

Un éxodo de urólogos ha puesto a los pacientes del Hospital Universitario de Canarias (HUC) contra las cuerdas. En los últimos meses, el servicio de Urología del centro hospitalario ha perdido a más de seis urólogos por bajas, renuncias y procesos de estabilización, lo que ha dejado al servicio bajo mínimos. Apenas una docena de profesionales han estado disponibles durante el último mes para dar cobertura a todo el área norte, incluyendo las consultas y quirófanos del hospital, el Hospital comarcal del Norte y los tres centros de atención especializada (CAE) asociados a él. Una circunstancia que se ha manifestado en una incapacidad para responder en tiempo y forma más de 5.500 de interconsultas que ya acumula el servicio de La Laguna y el área norte.

Según relatan los pacientes y centros de salud afectados, desde hace al menos un mes ya no se pasa consulta de urología en el CAE del Puerto de la Cruz, ni se responden las interconsultas de Atención Primaria en los centros de salud asociados. En el CAE de La Laguna, la demanda de interconsultas excede por cientos la capacidad de respuesta. En total, se calcula que hay al menos 5.500 interconsultas –es decir, las peticiones de información que realizan los profesionales de Atención Primaria a los especialistas– sin contestar. Esto quiere decir que hay, al menos, 5.500 pacientes en el limbo: ni en lista de espera de consultas –mucho menos de quirófano– ni en vías de resolución de su problema.

Además, los afectados esperan al menos un año para obtener una respuesta de los facultativos especialistas desde que su médico de cabecera emite la misiva. En el CAE de La Laguna, el problema no es que no haya médicos, sino que no son suficientes como para atender al ingente volumen de solicitudes que recibe desde hace meses.

Esta circunstancia afecta tanto a pacientes con patologías leves –que se pueden agravar– como pacientes con potenciales problemas graves. Ejemplo de ello es un paciente que según denuncia a nuestro periódico, se realizó una biopsia de próstata y recibió el resultado (positivo para cáncer de próstata) cinco meses más tarde, con las graves consecuencias que esta demora puede tener.

La resolución podría llegar en los próximos dos meses

El hospital pretende resolver este problema este verano, después de contratar a tres profesionales más, tal y como ha afirmado a este periódico. En concreto, el centro hospitalario afirma que uno se incorporará en el mes de julio y otros dos en agosto, una vez finalicen su periodo de residencia. Sin embargo, el servicio, que cuenta con muchos menos profesionales que el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria –en este centro son casi una veintena–, se empieza a resentir.

Han sido las quejas de pacientes y de los profesionales de Atención Primaria, las que han dado la voz de alarma sobre esta situación. Los pacientes, porque ven como sus problemas urológicos se agravan después de acudir al médico de cabecera porque este no llega a tener noticias de su médico especialista hasta al menos un año después de haber hecho la petición; y los profesionales de los centros de salud porque se ven frustrados por no poder resolver a tiempo el dolor de su paciente.

Testimonios del servicio apuntan a tratos vejatorios

Aunque no han trascendido las circunstancias concretas que han ocasionado esta pérdida de efectivos repentina en el servicio –más allá de las bajas a las que alude el hospital–, a este periódico han llegado testimonios de una antigua médico adjunta del servicio –a través de la Asociación MIR España– que relata "tratos vejatorios en el Servicio". "Tres de los cinco residentes del Servicio de Urología han dejado la especialidad", afirma esta misiva, que explica que "ninguno se ha atrevido a denunciar" esta situación, aunque sí se comunicó a Docencia.

El testimonio relata que, tras seis años de carrera, un MIR y casi tres años aguantando acoso laboral, cuando la residente tomó la decisión de marcharse y dejar la especialidad, Docencia solo le dijo: "no vas a dejar colgado ahora el servicio de guardias". Este testimonio insiste en que ella también tuvo que irse y que "otros compañeros han hecho lo mismo".

Una décima parte de pacientes en espera que La Candelaria

Atendiendo a los datos oficiales del Servicio Canario de la Salud (SCS), las consultas de urología del HUC no destacan ni son especialmente numerosas. Según los últimos datos de listas de espera, referentes a diciembre de 2025, tan solo 264 personas están esperando por una consulta de esta especialidad.

Una cifra sensiblemente menor que las del Hospital Doctor Negrín (423), la del Hospital Insular de Gran Canaria (1.103) y las del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (2.218). En otras palabras, el HUC acumula poco más de una décima parte que los pacientes que esperan en La Candelaria.

Este dato resulta remarcable. Más aún teniendo en cuenta que el HUC es uno de los hospitales con mayor lista de espera para consultas (42.088 pacientes frente a los 31.747 pacientes del Hospital de La Candelaria o los 41.245 del Insular).

En cuanto a la espera para entrar a quirófano, la de Urología en el HUC es de 162,63 días, lo que se traduce en cinco meses y medio. En esta lista hay 705 personas, de las que 220 llevan más de seis meses esperando. En La Candelaria, los pacientes en espera son menos (477) y la demora es un tercio la del HUC: apenas 59 días.