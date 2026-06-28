El fotógrafo Spencer Tunick tomará Gran Canaria

Del 25 de Julio al 1 de Agosto, Gran Canaria y las Islas Canarias se preparan para acoger una de las acciones artísticas más significativas de la historia reciente vinculada a la diversidad y los derechos LGTBIQA+. El reconocido artista internacional Spencer Tunick llegará a las islas para crear Gran Spectrum, la primera bandera humana LGTBIQA+ concebida como una performance colectiva a gran escala.

El proyecto cuenta con el patrocinio de la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, de Turismo de Islas Canarias, a través de Promotur, del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, y de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias apoyando una propuesta que aspira a situar a Gran Canaria en el imaginario global de la diversidad, la libertad y los derechos humanos.

Gran Spectrum tendrá lugar durante el fin de semana del 25 y 26 de julio de 2026 y reunirá a cientos de personas en una acción artística participativa inspirada en los colores, cuerpos e identidades que conforman la comunidad LGTBIQA+. La obra nace con una clara vocación simbólica: convertir el cuerpo humano, el espacio público y la participación colectiva en una imagen de alcance internacional a favor del colectivo.

Spencer Tunick, conocido por sus grandes instalaciones humanas en ciudades de todo el mundo, ha desarrollado una trayectoria única en la que el cuerpo aparece como herramienta artística, política y poética. En esta ocasión, su mirada se posa sobre Gran Canaria para construir una imagen inédita: una gran bandera humana LGTBIQA+. La elección de Gran Canaria y las Islas Canarias no es casual. La isla ha sido durante décadas un territorio de acogida, convivencia y libertad para la comunidad LGTBIQA+. Con Gran Spectrum, esa realidad se transformará en una obra colectiva llamada a trascender el ámbito local y a proyectar una imagen poderosa de la isla como espacio de diversidad, creación y derechos.

La participación ciudadana será esencial y una experiencia única. Las personas interesadas en formar parte de Gran Spectrum pueden inscribirse a través de www.granspectrum.com. Además, toda la información sobre la programación general del festival estará disponible en la web oficial de Culture & Business Pride, www.culturepride.org, donde podrá consultarse el avance de la veintena de actividades previstas para esta nueva edición.

Todas las actividades de Culture & Business Pride 2026 serán gratuitas, accesibles y abiertas a toda la ciudadanía, reafirmando el compromiso del festival con una cultura participativa, inclusiva y conectada con el territorio.

Tras el fin de semana dedicado a Spencer Tunick, el festival continuará del 28 al 31 de julio con sus Chill Conferences, y Networking Hub, los ciclos de conversaciones que reunirán a personalidades nacionales e internacionales del ámbito de la cultura, la creación, la comunicación, el audiovisual, la literatura, el pensamiento y el compromiso social.

Entre los primeros nombres previstos para esta edición figuran Elvira Sastre y Sara Torres, que participarán en una conversación en torno a la literatura y las nuevas formas de narrar. También forman parte del avance de programación los influencers Shannis, Junior Healy y Luisito Flowers, en una mesa dedicada al humor contemporáneo, las redes sociales, la cultura pop, la diversidad y los nuevos códigos de comunicación de las generaciones digitales. La programación incluirá además una parada especial de This Is Drag el día 31 de Julio, con artistas internacionales de primer orden, reforzando una de las líneas más reconocibles del festival: la visibilidad drag como arte escénico, cultura popular, libertad expresiva y celebración colectiva.

El broche final llegará el 1 de agosto con los Conciertos por los Derechos Humanos Igualitarios, una jornada musical de entrada libre que tendrá lugar en la Plaza de Santa Ana, que acogerá una decoración y ambientación especial para convertirse en uno de los grandes espacios de celebración de esta edición. El cartel completo se anunciará a primeros de julio, aunque el festival ya adelanta la presencia en exclusiva de CHUWI, la banda puertorriqueña que ha acompañado a Bad Bunny como telonera y que representa una de las propuestas más frescas de la nueva escena musical caribeña.

A lo largo de sus ediciones, Culture & Business Pride se ha consolidado como un festival internacional de referencia en Canarias, con una programación que ha reunido a figuras como la actriz norteamericana Indya Moore, la ciberactivista Chelsea Manning, el ex Vicepresidente del parlamento europeo Marc Angel, Keane, Mika, Loreen, Alyssa Edwards o Gottmik, entre otras figuras de la música, la cultura pop y la escena drag global a lo largo de su casi una década.

En esta edición Gran Spectrum serás el plato fuerte. Culture & Business Pride invita a todas las personas a formar parte de Gran Spectrum y del festival: a quienes viven en Gran Canaria, a quienes llegan desde otras islas, desde la Península o desde cualquier lugar del mundo y a todas aquellas personas que entienden la diversidad como una conquista colectiva

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Gran Canaria y las Islas Canarias no solo acogerán una obra de Spencer Tunick. Durante esos días, Gran Canaria será la obra: una isla convertida en símbolo, una comunidad convertida en imagen y una bandera humana destinada a formar parte de la memoria internacional del colectivo LGTBIQA+.