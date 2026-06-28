CC acusa a Torres del «boicot» al ‘decreto Canarias’ por ser candidato a la Presidencia del Gobierno regional

Coalición Canaria (CC) considera que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene un «boicot» desde hace diez meses al denominado ‘decreto Canarias’, una norma impulsada por el Ejecutivo autonómico ante la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. El presidente regional, Fernando Clavijo, defendió este miércoles en el Parlamento canario esta iniciativa como un «escudo social» para combatir la pobreza y la exclusión social mediante medidas destinadas a elevar los salarios, aliviar la presión fiscal de las familias, favorecer una mejor distribución de la renta y reforzar políticas como la vivienda o las infraestructuras.

Aspiraciones de Torres a la Presidencia

La formación nacionalista sostiene que la paralización del decreto responde únicamente a intereses políticos y señala especialmente al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al considerar que, en su condición de candidato del PSOE a la Presidencia en Canarias en mayo de 2027 -fue presidente autonómico entre 2019 y 2023-, está frenando una norma que permitiría afrontar algunos de los principales problemas estructurales del Archipiélago.

En ese sentido, el secretario de Organización de CC, David Toledo, asegura que el Gobierno de España «se ha convertido en la oposición de Canarias desde Moncloa» y responsabiliza a Torres de impedir que el decreto salga adelante.

«Ángel Víctor Torres boicotea el ‘decreto Canarias’, literalmente», afirmó Toledo, quien remarcó que «Canarias no se merece palitos en las ruedas ni que le estén haciendo política desde Madrid, desde Moncloa». A su juicio, el ministro antepone los intereses electorales del PSOE a la aprobación de una norma que cuenta con el respaldo del Parlamento de Canarias, las universidades, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai).

Estatuto de Autonomía de Canarias

El dirigente nacionalista defendió que el ‘decreto Canarias’ no es una propuesta improvisada, sino un documento que reúne medidas ya contempladas en el Estatuto de Autonomía, la ‘agenda canaria’ y los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados.

«¿Por qué motivo no lo aprueban? Si hay un decreto que está compuesto por el Estatuto aprobado por ellos, por el presupuesto aprobado por ellos y por la ‘agenda canaria’ aprobada por ellos, ¿por qué motivo no lo ponen en marcha?», cuestionó. A su juicio, Torres no quiere que Clavijo se lleve el rédito electoral con este decreto.

Elevar los salarios de los canarios

Según Toledo, la aprobación de la norma permitiría impulsar incentivos para elevar los salarios, aplicar bonificaciones fiscales y mejorar la renta disponible de las familias canarias. «No se trata de cuánto cobra la gente, se trata de cuánto nos queda en el bolsillo», afirmó. Pero el Gobierno de España no ha contestado a su documento, resalta CC , y así lo certificó Clavijo en el pleno del Parlamento.

Asimismo, Toledo denunció que la falta de unos nuevos presupuestos mantiene paralizados distintos compromisos adquiridos con Canarias y cifró en más de 300 millones de euros las cantidades pendientes de transferir por parte del Estado en convenios de carreteras, vivienda e infraestructuras. También aseguró que el Gobierno autonómico está asumiendo con recursos propios parte de las inversiones destinadas a la reconstrucción de La Palma.

Apoyo del PP en el Senado

Además, Toledo resaltó que el ‘decreto Canarias’ podría salir adelante en el Congreso con el apoyo del Partido Popular. Según explicó, Alberto Núñez Feijóo ya ha manifestado públicamente que los populares respaldarán la iniciativa porque, en esencia, recoge el contenido de la ‘agenda canaria’, un documento que el PP ya firmó previamente, al igual que el PSOE. El dirigente nacionalista recordó que esa posición ya se ha reflejado «en todos lados», incluido el Senado, que el pasado miércoles dio el «sí» al ‘decreto Canarias’ en la Cámara Alta, con mayoría del PP.

Los nuevos Presupuestos Generales, "un show"

El secretario de Organización de CC también cargó contra los anuncios del Ejecutivo sobre una futura negociación presupuestaria, que calificó de «show» para desviar la atención de los casos judiciales que afectan al entorno del Gobierno. «Todo es un show, todo es relato para tener tertulias llenas de comentarios sobre presupuesto y negociaciones para ocupar columnas de opinión y portadas de periódico, pero la realidad es que todo es mentira», afirmó.

Añadió que España continúa con los presupuestos aprobados en 2022 y sostuvo que el debate sobre unas nuevas cuentas busca desviar la atención de otros asuntos. «Vamos a hablar de presupuesto. ¿Para qué? Para no hablar de Koldo, de Ábalos, de Zapatero. Y la realidad es que no hay absolutamente nada», manifestó.

Moción de confianza o elecciones

Ante esta situación, Coalición Canaria reiteró la posición aprobada por su Consejo Político Nacional y reclamó a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza si no consigue sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. «No puedes decir: «aquí no pasa nada, no apruebo presupuesto y no pasa nada; hay casos de corrupción y no pasa nada». «Tiene que asumir responsabilidades políticas y plantear una cuestión de confianza a ver qué dice el Congreso», dijo Toledo. «O cuestión de confianza o elecciones», sentenció, en un claro mensaje dirigido al presidente Pedro Sánchez.