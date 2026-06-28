Calor y viento, la combinación meteorológica típica del verano en Canarias: la Aemet explica cómo se produce

En Canarias, que haya un exceso calor no implica estar exentos del viento. La combinación de estos dos fenómenos suele darse en la época estival y, de hecho, lo que sucederá con el tiempo en los próximos días será un ejemplo de ello. Tanto es así que no es de extrañar que el Gobierno regional declarará este lunes la prealerta en el archipiélago por fuertes rachas y temperaturas máximas.

Entre el lunes y el martes, en el archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las rachas de hasta 90 kilómetros por hora convivirán con temperaturas que podrán alcanzar los 37 grados y, aunque nos parezca extraño, existe una explicación.

¿Cuál es la razón?

La Aemet explica en sus redes sociales que esta situación se dará porque, "por una parte, el anticiclón de Azores va a reforzarse, y, por otra, el calentamiento en el Sáhara va a hacer que se produzcan ascensos de aire dejando bajas presiones al oeste de las islas".

De esta manera, "entre los dos centros de presión se va a establecer un pasillo por el que se va a intensificar el viento en niveles bajos", matiza.

Además, "esos ascensos de aire en África hacen que en niveles altos el viento gire hacia el este, haciéndonos llegar una masa cálida y seca por encima de la inversión, que va a estar más baja estos días", añade.

Calima

Durante los próximos días, la Aemet aclara que "no se descarta que esa masa cálida y seca vaya acompañada de calima", aunque este no sería el fenómeno más significativo al entrar en altura, por lo que podría afectar a las cumbres de las islas.

Mapa con las temperaturas máximas. / Aemet

Entre el lunes y el martes, las temperaturas serán especialmente altas, superando los umbrales de aviso principalmente en medianías orientadas al sur de Gran Canaria desde este lunes, y ya el martes, en Tenerife y La Gomera.

Hasta cuándo durará el calor

La Aemet aclara que los días más complicados serán el lunes y martes, puesto que el miércoles se espera un descenso generalizado de las temperaturas.