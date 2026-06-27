El vínculo venezolano del periodista y escritor Luis Socorro: “Soy hijo de la migración canaria”

"Estoy francamente preocupado y consternado, no solo porque el epicentro de esta devastación sea La Guaira, mi ciudad natal, sino por un sentimiento de solidaridad". El periodista, escritor e investigador Luis Socorro, asegura que está siguiendo las noticias de los dos terremotos en Venezuela con una mezcla de tristeza y solidaridad y con preocupación.

Aunque asegura sentirse "canario y español", reconoce que guarda un profundo agradecimiento hacia el país que dio una oportunidad a su familia.

La Guaira y la migración canaria

Socorro nació en La Guaira en 1960, una de las zonas más afectadas por los terremotos, un hecho que convierte la tragedia en algo especialmente cercano. "Soy hijo de la migración canaria a Venezuela", sentencia. Su padre emigró en 1955 y dos años después llegó su madre junto a su hermano mayor. Él nació ya en el país que acogió a miles de familias canarias durante el siglo pasado.

Vivió en Venezuela hasta los cuatro años. Su padre trabajaba en la planta eléctrica de Tacoa, junto al aeropuerto de Maiquetía, antes de que la familia regresara definitivamente a Gran Canaria. No conserva muchos recuerdos de sus primeros años de vida allí y confiesa que su primer recuerdo es del día que llegó al Puerto de las Palmas después de haber cruzado el Atlántico por mar hasta Santa Cruz de Tenerife, donde cogieron un correillo para llegar a Gran Canaria.

El viaje para conocer su país de nacimiento

Sin embargo, aunque creció en Canarias, nunca perdió el interés por conocer el país donde nació. En 1989 regresó por primera vez siendo adulto y permaneció allí durante mes y medio. "Conocí La Guaira, dónde trabajaba mi padre, dónde vivíamos nosotros". Durante aquella estancia también recorrió Caracas y convivió con familiares, una experiencia que le permitió comprender mejor el vínculo que su padre había mantenido siempre con Venezuela. "Mi padre sí se sentía muy venezolano; de hecho, tuvo la nacionalidad venezolana".

La gastronomía venezolana en el hogar canario

Por eso, su país de nacimiento siguió muy presente en su hogar canario, sobre todo a través de la gastronomía. Explica que su madre incorporó a la cocina familiar recetas aprendidas de amigas italianas y venezolanas durante los años de emigración. "Trajo los espaguetis, la boloñesa, los canelones y las lasañas", recuerda. A ello se sumaron dos clásicos de la cocina venezolana: "las hallacas y las famosas arepas", platos que hoy forman parte del recetario habitual de muchas familias canarias.

La memoria de La Guaira

Socorro lamenta que el país atraviese ahora una situación especialmente difícil para afrontar una catástrofe de estas dimensiones. Aunque ya no mantiene familiares ni conocidos en el país, sigue sintiendo que una parte de su historia permanece allí. Por eso, cada imagen que llega desde La Guaira le recuerda el lugar donde empezó su vida y el país que marcó el destino de su familia.