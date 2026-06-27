La conexión íntima de Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, con Venezuela: “El único plato que sé cocinar es la arepa”

"El único plato que sé cocinar es la arepa". Esta aseveración del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, es uno de los indicios de su estrecha vinculación con Venezuela, su país de nacimiento.

Él es uno de los canarios que nacieron en la novena isla, fruto del proceso de migración que unió para siempre estas dos tierras separadas solo por el océano Atlántico, y que vive con especial preocupación las consecuencias de los dos terremotos porque, aunque llegó a Canarias de niño, el país sudaméricano sigue formando parte de su identidad y de su historia familiar.

De La Orotava a Caracas

Sus padres son de La Orotava y como tantos isleños emigraron a Venezuela en busca de un futuro mejor en los años 60. "Nací en Caracas y estuve hasta los siete años", asevera Domínguez, que destaca que los recuerdos que con más nitidez guarda de aquella época son de Maracaibo. "Recuerdo el entorno donde vivía, las calles, la zona, tenía algún amigo por allí también", pero, sobre todo, "la zona donde trabajaba mi padre, que tenía una pescadería".

La preocupación por "el país que te vio nacer"

La última vez que estuvo allí fue en 2007 y después de haber tenido problemas en el aeropuerto por su pasaporte español, afirma, no ha vuelto. Sin embargo, no ha perdido contacto con estas raíces y sigue teniendo familia allí, con quien contactó desde que se enteró de los terremotos. "Todos están bien y me contaban que desde donde están ven cómo las casas caen, y les hace preguntarse si les puede pasar también".

Manuel Domínguez / Andrés Gutiérrez Taberne

"El país te llama, es el país que te vio nacer y, por lo tanto, cuando uno ve imágenes como las que veía en los telediarios, la verdad es que se te encoge el corazón".

La arepa, el pasticho y las costumbres familiares

Aunque la distancia es grande, en su casa Venezuela sigue muy presente a través de las costumbres familiares, especialmente las gastronómicas. "Lo único que sé cocinar, de verdad, es la arepa", comenta entre risas. En la mesa familiar tampoco faltan el pabellón criollo, las hallacas en diciembre o, el tequeño como entrante habitual, o el pasticho, su plato favorito. Incluso su madre mantiene expresiones que recuerdan al país donde vivieron tantos años: "Si la llamas por teléfono todavía dice: '¿Aló?'". Son pequeños gestos que mantienen vivo un vínculo que, pese al paso del tiempo y la distancia, sigue intacto.