St. Pedro reimagina éxitos del pop de los 2000 en su nuevo EP, 'Cancionero'

El cantante tinerfeño St. Pedro acaba de publicar Cancionero, su nuevo EP compuesto por seis temas y en el que reformula grandes éxitos del pop de los años 2000. Pero el artista canario ofrece en estas canciones una mirada personal y contemporánea y realiza, además, un guiño a las emblemáticas orquestas que recorren las Islas en meses como los del verano. De este modo, el proyecto, concebido como un reto artístico para el tejinero, se aleja del simple ejercicio de versiones para adentrarse en una reinterpretación que mezcla salsa, merengue, bachata, R&B y otros lenguajes de la música tropical.

La idea nace, según explica el propio artista, de una propuesta inicial que le lanzó su sello musical, Interscope Records, que habló de trabajar a partir de temas de salsa antiguos, de artistas como Franky Ruiz, pero llevadas a su propio estilo. Aquello no terminó de encajar y durante una estancia del tinerfeño en Puerto Rico el proyecto terminó de cuadrar. "Decidimos trabajar a partir de baladas de la década de los 2000 y darles la vuelta. Con esa idea sí que se nos abrieron los ojos", relata el cantante que se hizo conocido tras su participación en el Benidorm Fest, en el año 2024.

'Cancionero'

El giro conceptual del proyecto marcó el rumbo de Cancionero, que apuesta por rescatar canciones ampliamente conocidas por el público y llevarlas a un terreno nuevo. El proceso de selección no fue casual, puesto que el equipo decidió investigar en las listas de reproducción de las principales plataformas para descubrir cuáles eran las canciones más grandes y a las que más cariño le tenía la gente. Pero, sobre todo, St. Pedro buscaba la novedad: "Queríamos temas de los que no se hubieran hecho antes versiones en estos estilos y que, de alguna manera, también tuvieran algo que ver conmigo, aunque no en todos los casos se da este último aspecto".

El resultado es un EP que incluye reinterpretaciones como Sin miedo a nada, de Álex Ubago, convertida en una salsa de aire noventero; A Dios le pido, en homenaje a Juanes; o Solamente tú, de Pablo Alborán, que el propio artista reconoce que ha sido uno de los mayores desafíos de su carrera. "Fue un gran reto interpretarla, pero si soy capaz de cantarla bien, ya me quedo tranquilo para siempre", afirma. También forman parte del repertorio Me dediqué a perderte, una pieza que conecta directamente con la tradición de las orquestas canarias; Pero me acuerdo de ti, con influencias del R&B; y Aléjate de mí, una de las interpretaciones más intuitivas del proyecto. Todas ellas comparten un mismo objetivo, el de resignificar canciones conocidas sin perder su esencia.

Largo proceso

El proceso de grabación se desarrolló entre Puerto Rico y Tenerife a lo largo de casi dos años, ya que el tiempo estuvo condicionado por los trámites propios de trabajar con versiones bajo el paraguas de una discográfica. Así, los procesos legales se combinaron con la grabación de los temas que han salido adelante, además, gracias al talento local, puesto que St. Pedro nunca se ha querido desligar de su tierra para continuar ofreciendo su música: "A mí no me quites a los músicos canarios porque aquí tenemos una esencia que fuera no se percibe. Oyes tocar a un músico de fuera y, por bueno que sea, no es igual".

Esa reivindicación del tejido musical del Archipiélago atraviesa todo el proyecto y, así, para St. Pedro, existe una deuda con los profesionales de Canarias. "No se valora lo suficiente el talento que tenemos en las Islas. He podido ver lo que se paga fuera y comparas con lo que reciben nuestros músicos… y duele", señala el artista, quien por eso mismo ha querido que parte de este nuevo proyecto también tenga acento isleño que se han integrado con las influencias aprendidas en Puerto Rico.

Hacer suyas las canciones

En el plano interpretativo, el cantante opta por un enfoque híbrido entre respeto y apropiación. "Lo que quise es que la gente cante el primer verso conmigo y, a partir de ahí, hacer lo que a mí me hubiera gustado cantar si la canción hubiera sido mía", explica el joven, quien, de esta manera, introduce elementos propios sin romper el vínculo emocional que el público tiene con los temas originales tan conocidos.

"'Solamente tú' fue un gran reto, pero si soy capaz de cantarla bien, me quedo tranquilo para siempre"

Más allá del estudio, Cancionero está pensado para el directo. El EP nace también como una forma de agradecimiento a todas aquellas personas que han acompañado al artista en los últimos años y por eso quiere hacerles más divertidos los conciertos: "Buscamos que todo el mundo pueda disfrutar, tanto los que se saben mis canciones como los que no, porque sabemos que estos temas sí que los van a conocer".

El público, el mejor aliado

En este sentido, el contacto con el público ha sido clave en la evolución de St. Pedro. Tras dos años de conciertos en Canarias, el músico tejinero reconoce que su manera de crear ha cambiado porque "ahora sé cómo reacciona la gente y es precisamente a la gente que disfruta de mi música a la única que quiero agradar". El lanzamiento de Cancionero llega en un momento de reflexión dentro de su carrera, y mientras ya está trabajando en su próximo álbum: "He aprovechado para parar, escucharme y experimentar. No creo que pueda repetir lo que ya hice, así que toca ver qué viene ahora".

"He parado, me he escuchado y he experimentado. No creo que pueda repetir lo que ya hice"

Así, lejos de fórmulas prefabricadas, el artista de Tenerife reivindica una creación más intuitiva, basada en la memoria emocional. "Tengo una teoría: la música que escuchabas cuando eras más feliz se te queda grabada en un sitio muy profundo. Si creas desde ahí, lo que salga será más honesto", sostiene el tejinero, quien ha hecho suya esa máxima y la lleva por bandera en cada nuevo paso de su trayectoria.

Libres para elegir

Con Cancionero, St. Pedro no busca imponer su propuesta, sino dejar que el público la descubra de forma natural. Por eso afirma que "no quiero meterle el arte a la gente con calzador porque solo espero que les guste y lo disfruten", reflexiona el cantante. Este EP ya está disponible y se irá incorporando a su repertorio en directo durante los próximos meses, en una gira que recorrerá distintas islas del Archipiélago. Este nuevo capítulo reafirma su identidad artística y su compromiso con la música hecha desde Canarias hacia el mundo.