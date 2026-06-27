Salvamento Marítimo rescata un cayuco con 40 personas a bordo a 10 millas de El Hierro

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda ha escoltado este sábado hasta el puerto de La Restinga un cayuco con 40 personas a bordo, entre ellas seis mujeres y cuatro menores, que habían sido localizados cuando navegaban a unas 10 millas al sur de El Hierro.

La Guardia Civil comunicó al centro de Salvamento Marítimo en Tenerife de la detección a través del radar de un posible cayuco, a unas 10 millas al sur de La Restinga y a continuación los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que se dirigió a la posición indicada.

A las 14:15 hora canaria la unidad de Salvamento Marítimo comunicó que había avistado el cayuco a media milla y que procedía a escoltarlos hasta puerto.

Buen estado de salud

Tras su llegada, en torno a las 15:00 horas, ninguna de estas personas ha necesitado ser trasladada al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para su atención médica.

Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 40 personas de origen subsahariano en aparente buen estado de salud, que fueron atendidos en el puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Ocho días de travesía

Según el relato de los migrantes, estos habrían realizado una travesía de ocho días, desde Barra (Gambia). A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Conakry.

Los ocupantes de este cayuco serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.