El Orgullo de Tenerife alza la voz en La Orotava contra la "ola reaccionaria" y la vulneración de derechos

De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. La manifestación insular del Orgullo Lgtbiq+ en Tenerife se celebró este sábado 27 de junio, por primera vez, en La Orotava, donde varios miles de personas recorrieron las principales calles del casco histórico para hacer oír sus proclamas en un ambiente festivo pero, sobre todo, reivindicativo, que les sirvió para alzar la voz contra el auge de la derecha y la ultraderecha.

La Asociación Lgtbiqa+ Diversas abanderó esta marcha en la que además se dieron cita representantes institucionales, como la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien lució orgullosa los colores de la bandera arcoíris en las primeras filas de la manifestación.

Colectivos vulnerables

El colectivo que se concentró en el norte de la Isla afirmó que se encuentra en un «momento decisivo» puesto que se vive una «ofensiva organizada» contra los derechos de todas estas personas, de la mano de una «ola reaccionaria que cuestiona nuestras identidades, que nos señala como amenazas y que normaliza discursos que se traducen cada día en odio, violencias y exclusión». En este sentido, el secretario y portavoz de la Asociación Diversas, Sergio Siverio, indicó que son tres los colectivos que alzan la voz en esta edición por encima de los demás debido a la situación de invisibilidad que viven en la actualidad.

Manifestación del Orgullo en La Orotava / Andrés Gutiérrez

En primer lugar, las personas no binarias, así como las personas intersexuales, quienes «viven la vulneración de sus derechos, sobre todo en el ámbito sanitario». Y, por último, las personas asexuales o no románticas, porque «se encuentran fuera del marco normativo», lo que dificulta su inclusión y que se respeten sus derechos. Además, recordaron que «las personas trans son las que más odio reciben históricamente».

Próximas elecciones

Siverio afirmó que la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año «ponen en peligro muchos de los derechos que hemos alcanzado hasta ahora», ya que las fuerzas de la derecha y la ultraderecha, que parecen ganar seguidores, «se han propuesto derogar muchos de los avances que hemos conquistado hasta este momento».

La manifestación, en la que sonaron las batucadas y se pudieron leer carteles como Sé tú sin disculpas, partió del Parque Cultural Doña Chana y finalizó en la plaza del Ayuntamiento de La Orotava, donde se leyó el manifiesto en el que se dejó claro que, «frente al odio, respondemos con memoria y resistencia». La Asociación Diversas, organizadora de esta marcha, afirmó en ese punto que «nuestros derechos son derechos humanos, y no se negocian» y hablaron de la realidad canaria, donde «tenemos a la ultraderecha señalando nuestras vidas, nuestras familias y nuestras banderas desde las instituciones locales y autonómicas, como en Arona o Granadilla de Abona».

Pacto de Estado

Por todo ello, exigieron la aprobación de un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, que implique a todas las instituciones y proteja al colectivo. «No bastan las condenas simbólicas. Necesitamos políticas públicas reales, prevención, sanción y reparación porque el Estado tiene la obligación de garantizar que nadie viva con miedo por ser quien es», afirmaron cerca de las siete de la tarde en el punto final de la marcha donde, además, tuvo lugar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos que han asolado Venezuela.

Esta manifestación, que tuvo como lema principal Aunque nos quieran en los márgenes, el Orgullo marca el norte, sirvió de broche para las actividades que han venido desarrollando los diferentes colectivos que forman parte de la Asociación Diversas durante las últimas semanas. Así, se han puesto en marcha espacios de socialización y trabajo, y se han organizado acciones como los paliques en La Laguna, espacios de reflexión donde se han compartido ideas y denuncias. Además, durante la próxima semana tendrán lugar diferentes lecturas de manifiestos en varios puntos de la Isla.