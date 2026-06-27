Medio centenar de migrantes arriba de madrugada este sábado a Lanzarote tras el rescate de Salvamento Marítimo

Un grupo de medio centenar de inmigrantes africanos ha arribado a Lanzarote en horas de la madrugada de este sábado en una embarcación de Salvamento Marítimo que rescató a sus integrantes, todos varones, cuando, según han confirmado a EFE fuentes de la sociedad estatal, navegaban hacia Canarias a bordo de una lancha neumática.

Esta fue avistada en la tarde del viernes por efectivos del Servicio de Rescate Aéreo del Ejército que alertaron al centro provincial de Salvamento Marítimo en Las Palmas de su hallazgo, informando de que iba rumbo a Lanzarote y de cuál era su posición.

Movilizada la embarcación de rescate Salvamar Acrux y dado a conocer el descubrimiento a los buques en tránsito por la zona, uno de los cuales, llamado 'Anemos', comunicó que veían la neumática en aparente buen estado y se prestó a escoltarla a petición de los coordinadores de Salvamento, se llego a su encuentro en torno a las diez de la noche.

Desembarco en Arrecife

Izados a bordo los ocupantes de la lancha, 50 varones de origen subsahariano y magrebí, cerca de las 22.30 horas, se procedió a su traslado a Lanzarote en la Salvamar Acrux, que arribó a la isla para desembarcarlos allí casi tres horas después, a la 1:22 del sábado, han detallado desde Salvamento Marítimo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas