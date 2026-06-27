El Gobierno de Canarias ofrece un equipo de 19 especialistas para colaborar en la emergencia por el terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias ha comunicado al Estado su disponibilidad para aportar un equipo de hasta 19 profesionales especializados con el objetivo de colaborar en la respuesta internacional a la emergencia que afecta a Venezuela, ha informado el Ejecutivo regional este sábado. La activación de este contingente dependerá de la evaluación que realice el Mecanismo Europeo de Protección Civil, encargado de coordinar la ayuda internacional ofrecida por los distintos países participantes.

La iniciativa ha sido coordinada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que ha recopilado la disponibilidad de personal cualificado en diferentes ámbitos profesionales para atender una posible movilización humanitaria. La propuesta será enviada al Centro Nacional de Emergencias (CENEM), organismo que canaliza este tipo de ofrecimientos y los traslada a las autoridades europeas responsables de organizar la respuesta.

Un equipo multidisciplinar preparado para una posible movilización

El dispositivo diseñado por Canarias está formado por un máximo de 19 especialistas de distintas disciplinas. En concreto, la propuesta incluye cinco profesionales de medicina forense, integrados por dos antropólogas forenses y tres especialistas en anatomía patológica, además de tres arquitectos, tres psicólogos y ocho trabajadores sociales.

La Administración autonómica explica que esta composición responde a las necesidades que suelen plantearse en situaciones de emergencia de gran magnitud, donde es necesario combinar la atención técnica, sanitaria y social con la evaluación de infraestructuras y el apoyo psicológico a las personas afectadas.

No obstante, el número definitivo de profesionales que podrían desplazarse aún no está decidido. La oferta realizada por Canarias representa la capacidad máxima disponible, pero será la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a través del CENEM y en coordinación con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, la que determine finalmente cuántos efectivos y qué perfiles resultan necesarios en función de la situación sobre el terreno y de las aportaciones realizadas por el resto de comunidades autónomas.

La coordinación dependerá del Mecanismo Europeo de Protección Civil

La movilización de recursos internacionales sigue un procedimiento previamente establecido. Una vez que España comunica las capacidades disponibles, corresponde al Mecanismo Europeo de Protección Civil evaluar las necesidades existentes en el país afectado y organizar la respuesta de los distintos Estados participantes.

En caso de que la propuesta canaria sea aceptada, el equipo actuaría bajo una jefatura única y desarrollaría su labor siguiendo las directrices marcadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el Centro Nacional de Emergencias (CENEM) y las autoridades competentes de Venezuela.

Este sistema pretende garantizar que todos los recursos internacionales trabajen de forma coordinada, evitando duplicidades y asegurando que la ayuda llegue a los lugares donde sea más necesaria.

Funciones previstas para cada grupo de especialistas

Cada uno de los perfiles incluidos en la propuesta desempeñaría funciones específicas si finalmente fuera desplegado.

Los especialistas en medicina forense prestarían apoyo en las tareas de identificación de víctimas, realizarían exámenes médico-forenses y colaborarían en la gestión de la información post mortem, siempre bajo la supervisión de las autoridades judiciales y forenses competentes.

Por su parte, el equipo de arquitectura llevaría a cabo inspecciones visuales iniciales para valorar el estado de los edificios y determinar su habitabilidad. Además, contribuiría a establecer prioridades para futuras inspecciones técnicas y ofrecería asesoramiento especializado, sin carácter pericial.

El contingente también incorpora profesionales especializados en atención psicosocial. Los psicólogos ofrecerían primeros auxilios psicológicos, apoyo en situaciones de crisis, acompañamiento durante procesos de duelo y asistencia tanto a las personas afectadas como a los equipos de intervención que trabajan sobre el terreno.

En paralelo, los trabajadores sociales evaluarían las necesidades más urgentes de la población damnificada, identificarían situaciones de especial vulnerabilidad y facilitarían la orientación hacia los recursos de ayuda disponibles. Asimismo, colaborarían en las labores de apoyo comunitario y atención a las familias afectadas.

Un despliegue preparado desde el punto de vista logístico

El Gobierno de Canarias señala que el operativo ha sido diseñado para que pueda desplegarse con rapidez en caso de recibir la autorización correspondiente.

Como parte de la planificación previa, la comunidad autónoma ha coordinado el alojamiento y la manutención del personal mediante la colaboración de las Casas Canarias en Venezuela. Esta organización permitirá que los integrantes del equipo viajen llevando únicamente sus pertenencias personales, los equipos de protección individual (EPI) y los consumibles básicos necesarios para desarrollar sus funciones.

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Esta previsión logística busca facilitar una incorporación rápida del contingente a las labores de asistencia, reduciendo los tiempos de organización una vez que se confirme una eventual movilización.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas