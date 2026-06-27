Carlos Escobedo (vocalista de Sôber): "Subimos al escenario con problemas y el público nos los quita de encima"

Después de haber publicado 14 discos de estudio y de una gira por su 30º aniversario inolvidable, la banda madrileña de hard rock Sôber vuelve a los escenarios con un nuevo trabajo, cuyo primer adelanto es el sencillo Indestructible, que ya está haciendo las delicias de sus seguidores más fieles. El vocalista del grupo, Carlos Escobedo, habla sobre este nuevo trabajo, que se presentará sobre los escenarios en una gira que, aunque sin fechas concretas, promete que pasará por Canarias.

El lanzamiento del sencillo Indestructible se ha presentado como el inicio de una nueva etapa para Sôber. ¿Lo viven como una ruptura con el pasado?

Ruptura no, porque siempre hay que reconciliarse con él. Pero sí que después de nuestra gira del 30 aniversario sentimos que empezaba una nueva década. Era el momento de renovarse o morir y por eso hemos querido afrontar este disco desde otro punto de vista. Creo que lo hemos hecho desde un lugar más honesto, más centrado en nuestra esencia y menos pendiente de lo que se hace fuera.

¿Y cómo se traduce eso en el sonido del nuevo material?

Hemos hecho el disco como nos ha dado la gana, y eso nos ha permitido recuperar un estilo más personal. Creo que hemos dado con un sonido más fresco, más contundente y sin apenas baladas. Es un trabajo muy pensado para el directo y para cómo va a sonar sobre un escenario. En este trabajo ofrecemos más rock y más intensidad.

Usted ha compuesto las canciones de este nuevo disco a lo largo de varios años. Ahora que las pone en orden, ¿diría que existe un hilo conductor entre todas ellas?

Sí, sobre todo en las letras. Hablan mucho de mí y de una etapa vital concreta. Cuando pasas de los 50 años, la perspectiva cambia y dejas de darle tantas vueltas a todo porque aprendes a no vivir condicionado por el miedo o la ansiedad. Este disco nace desde esa libertad, sin presiones ni fechas, porque simplemente me puse a escribir hasta que vimos que teníamos once canciones que merecía la pena enseñar al público. En estas canciones hablo de enfrentarse a los miedos, porque muchas veces es más fácil mirar de cara a lo que te preocupa que arrastrarlo. Cada una de las canciones son pequeñas terapias personales y la idea de estas historias es poder avanzar sin tener que cargar con ese gran peso.

Indestructible es el primer single y parece toda una declaración de intenciones.

Totalmente. Esa canción habla del apoyo del público y hay una frase que lo resume bien: ‘Si miro a tus ojos veo que todo es posible y me siento indestructible’. Eso resume bien la sensación de subirte al escenario con tus problemas y que, de repente, el público te los quite de encima. Es algo muy poderoso.

«Hemos dado con un sonido contundente, fresco y sin apenas baladas; está pensado para el directo»

Por tanto, ¿el directo sigue siendo el motor principal del grupo?

Es algo fundamental, pero tampoco es no lo único que nos mueve. Componer, para mí, supone un disfrute enorme, desde crear una melodía hasta escribir una frase. Y luego está el ver cómo la gente canta una canción. Eso es auténtica magia, porque ahí es donde la canción deja de ser tuya y pasa a ser completamente del público.

¿Cómo ha sido el proceso de grabación en esta ocasión?

Ha sido diferente a lo que estábamos acostumbrados porque en esta ocasión entramos al estudio sin ensayar previamente los temas. Así que fuimos construyéndolos poco a poco entre todos y eso nos permitió experimentar más, buscar matices y darle personalidad a cada canción.

Todos esos cambios en la forma de trabajar deben de responder a la experiencia que les han dado las tres décadas de historia del grupo. ¿Qué han aprendido a lo largo de este tiempo?

Sobre todo, a disfrutar cada una de las partes del camino. Esta profesión tiene muchos altibajos porque hay épocas de mucho trabajo y luego hay parones, y también hay veces que te apetece subirte a un escenario y otros días en los que preferirías quedarte en casa descansando, así que hay que encontrar el placer en todo, desde una entrevista hasta una prueba de sonido. Creo que hemos aprendido a vivir el momento, sin automatismos.

Tras el lanzamiento de Indestructible, también han anunciado algunas de las fechas de su próxima gira. ¿Qué diferenciará a este tour de otros anteriores?

Es verdad que antes acumulábamos muchos conciertos y eso pasa factura. Ahora preferimos ir poco a poco pero hacerlo con más energía. Hemos anunciado ya algunas fechas pero sabemos que cerraremos más en próximas semanas también de cara al próximo año. Y alguno de esos conciertos llegará hasta Canarias, también. Lo que queremos es que cada concierto sea especial, tanto para nosotros como para el público.

Tan especial se plantean esta gira que han preparado hasta diferentes experiencias para sus seguidores, como la de compartir con ellos las demos de los nuevos temas.

Sí, vamos a preparar diferentes cosas. Por ejemplo, hemos recuperado cosas como subir gente al escenario para que canten con nosotros. Es algo complicado a nivel logístico porque hay que organizar el lugar por el que acceden, qué personas en concreto lo harán y mil detalles más, pero el resultado es increíble. La verdad que es un momento mágico para todos. Además, con las entradas VIP hemos pensado regalar un disco con las maquetas de las nuevas canciones. Es una forma de hacer partícipe al público del proceso creativo y de que vean cómo evoluciona una canción porque, hasta ahora, no habían podido descubrir esa otra parte de los trabajos.

Sôber. / ED

Tras 30 años en la industria, ¿ha cambiado mucho el medio en el que se mueven?

Ha cambiado muchísimo. Ahora mismo, nosotros estamos trabajando con un sello más cercano y familiar, y eso nos da más libertad. Antes, todo era más burocrático, mientras que hoy podemos tener una idea y llevarla a cabo rápidamente. Todo eso influye también en la creatividad.

Sôber cuenta ya con 14 trabajos publicados y con una trayectoria marcada ahora por la reinvención. ¿Cómo se mantiene esa identidad tras tanto tiempo?

Hemos evolucionado sin perder nuestra esencia. Siempre hemos buscado salir de nuestra zona de confort y romper techos, pero hay algo en nuestro sonido que sigue siendo reconocible desde el principio. Esa mezcla de contundencia, melodía y emoción sigue ahí. Por eso animamos a todo el mundo a que le dé una oportunidad a este nuevo trabajo. Si alguna vez les gustó el rock potente, creo que van a encontrar canciones con las que van a conectar, porque este trabajo está hecho con mucho cariño y verdad.