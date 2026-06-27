Atentado en la cumbre de Gran Canaria: clavan una pancarta de grandes dimensiones en el Roque Nublo

El Cabildo de Gran Canaria ha denunciado este sábado la colocación de una pancarta de grandes dimensiones clavada en el Roque Nublo y advierte de que este tipo de acciones ponen en riesgo la conservación del espacio natural, uno de los enclaves más emblemáticos de la isla.

La institución insular considera que esta actuación supone un atentado contra el patrimonio natural y ha organizado un operativo de escalada para retirar la enorme tela instalada.

Un equipo especializado retirará la pancarta

Según ha informado el Cabildo, un equipo formado por escaladores especializados y agentes de la institución insular será el encargado de desmontar la pancarta, que fue colocada directamente sobre la formación rocosa.

En una de las imágenes difundidas este sábado por la corporación insular a través de sus redes sociales puede leerse el mensaje "Se vende Canarias", aunque el Cabildo ha centrado su denuncia en el impacto que este tipo de acciones genera sobre un espacio natural protegido.

El Cabildo pide respeto por el entorno

La institución recuerda que la práctica de la escalada y otras actividades deportivas en espacios naturales solo pueden mantenerse cuando se realizan de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente.

En este sentido, advierte de que utilizar el Roque Nublo como soporte para instalar pancartas u otros elementos no es compatible con la conservación del lugar y constituye "un abuso" del espacio natural.

El Cabildo insiste en que preservar este enclave es una responsabilidad compartida y subraya que el respeto por el entorno resulta imprescindible para garantizar que las actividades permitidas puedan seguir desarrollándose sin comprometer sus valores ambientales y paisajísticos.

Símbolo natural de Gran Canaria

El Roque Nublo es uno de los monumentos naturales más representativos de Gran Canaria y forma parte del paisaje protegido de la cumbre de la isla. Cada año recibe miles de visitantes atraídos por su valor geológico, paisajístico y cultural, lo que convierte su conservación en una prioridad para las administraciones públicas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas