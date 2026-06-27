9 claves para preservar la seguridad y prevenir ahogamientos este verano

La Asociación para la Prevención de Ahogamientos Canarias, 1500 km de costa ha lanzado, un año más, las nueve claves para preservar tu seguridad en el agua y prevenir ahogamientos este verano.

En una nota, el colectivo apela a la "responsabilidad y sentido común" en el mar, siguiendo las recomendaciones de los guardavidas y la señalética. De este modo, advierten, meterse en el mar con bandera roja, verse arrastrado por una corriente de retorno, acudir a playas sin socorristas son algunos de lso factores "más comunes" por los que la seguridad como usuarios puede verse "comprometida".

"Comienza el verano y las zonas de costa e instalaciones acuáticas de toda España reciben a millones de bañistas y las imprudencias por exceso de confianza o desconocimiento, pueden desembocar en un ahogamiento u otro tipo de accidente en playas, piscinas, charcones, ríos, pantanos, etc...", recuerda el colectivo, que puntualiza que "saber cómo actuar ante cualquier riesgo es fundamental para reducir las cifras de siniestralidad por sumersión".

Oleaje en la costa de Bajamar (Tenerife), archivo. / Ramón de la Rocha / EFE

Un verano seguro en el mar

Asimismo, la Asociación ha clasificado en nueve claves para disfrutar de un verano seguro en el agua: