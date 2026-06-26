Venezuela: el país donde siempre llueve sobre mojado

Dicen que no hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo resista. Esa cita, que podría encajar como el anillo a un dedo en una novela de Gabriel García Márquez, se convierte en una funesta realidad cuando hablamos de Venezuela, un país que no levanta cabeza. Los venezolanos se han acostumbrado a vivir en un estado de emergencia casi permanente en el que cuando no toca un periodo de corruptelas, se enquista una dictadura, y cuando no se encadena un periodo de hambruna, cae un cerro sobre Caracas o unos terremotos inundan las crónicas internacionales de muertos, heridos y desaparecidos. El caso es que si no es Juana es la hermana, es decir, que llueve sobre mojado.

El verbo reconstruir es de largo el que más se conjuga en una nación a la que, sin duda, le hace falta un buen rezado para avanzar sin obstáculos. Nicolás Maduro hace tiempo que dejó de estar bajo los focos de un territorio diezmado en lo financiero, en lo social y, sobre todo, en lo emocional. ¿Qué puede pensar un venezolano que acaba de sufrir una sacudida de esta envergadura? ¿Cuál es el futuro que le espera a un país que en la segunda década del sigloXXI ha retrocedido en términos de PIB per cápita a los datos que existían en las primeras décadas del siglo XX? El desgaste es tan brutal que en un abrir y cerrar de ojos pasó de ser la tierra prometida para miles de soñadores, entre ellos un buen puñado de canarios, a una nación que genera migrantes. Que más de 80.000 hijos de la tricolor, descendientes de segunda o tercera generación, hayan buscado el amparo de la Ley de Memoria Democrática, también conocida como la Ley de Nietos, para resetear sus vidas en el Archipiélago no es la mejor señal de estabilidad. ¡Algo malo pasó...!

Revivir sobre los escombros

Lo que nadie puede negar al pueblo venezolano es que tiene un espíritu de resiliencia que muchos descubrieron en plena pandemia [no fue la palabra del año de la FundéuRAE en 2020 o 2021 porque acabaron adelantándola por la derecha confinamiento y vacuna] para superar una y otra vez cualquier adversidad que se les cruza en el camino. La última, televisada en directo, se concretó con el asalto de los Marines al Palacio de Miraflores para llevarse preso al sucesor de Hugo Chávez y entregar las riendas del país a la maquinaria estadounidense. Delcy es la presidenta, pero es vox populi que el mando de las operaciones lo tiene Donald Trump. De poco o nada sirven las palabras de María Corina Machado y Edmundo González con las que reclaman su victoria electoral de 2023. La cosa está como está y no parece que vayan a darse permutas de gran calado.

Una mujer observa una zona destruida por los terremotos en La Guaira. / Marcos Sal / Europa Press

Venezuela ingresó en el primer trimestre de 2026 casi 5.500 millones de dólares por sus exportaciones de petróleo, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. El problema es que todo ese pastizal no tiene ninguna repercusión en el bolsillo de los ciudadanos y, en cambio, sí que está ampliando las oportunidades de nuevos negocios que explora Estados Unidos.

Venezuela está obligada a empezar de cero en medio de un escenario económico inundado de números rojos y un sistema político dirigido a ‘control remoto’ por Donald Trump

Económicamente Venezuela está descosida; hecha jirones por los efectos de una suspensión de pagos que ya dura casi una década. Los acreedores externos le reclaman más de 240.000 millones de dólares y los «contables» del Fondo Monetario Internacional (FMI) están haciendo horas extras en Caracas para reconducir el enfermizo gasto estatal, porque el mando político todo parece indicar que se va a prorrogar después del mes de julio en la persona de Delcy Rodríguez. Al menos, eso es lo que más desea Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, quien conoce bien por lo que le han podido contar sus antepasados de Cuba el milagro que supone vivir del aire.

Camino de la dolarización

Hay brotes verdes que indican un leve proceso de recuperación económica que nadie se acaba de creer. El PIB ha crecido ocho puntos en 2026 por las generosas operaciones asociadas a la venta de combustibles, pero en las tiendas no hay rastro del bolívar y el dólar se ha colado como un enorme elefante en una cacharrería para dejar claro que la intervención es un hecho real. Un asunto que se está tomando muy en serio EEUU porque los intereses en juego son generosos. Esa dolarización maltrata a las economías domésticas con la misma precisión con la que los presidentes más chavistas (Hugo Chávez y Nicolás Maduro) lograron expropiar casi un millar de empresas en las últimas tres décadas. Algunas de esas sociedades de raíces canarias que habían progresado en el sector cárnico y cuyos dueños aguardan en Miami el reembolso de un cheque que no va a cubrir las pérdidas que tuvieron cuando reventaron sus negocios. En su momento fueron acusados de que se estaban enriqueciendo en un país en bancarrota, pero la realidad es que el miedo a que siguieran acumulando «riqueza» [o poder] los colocó en la diana del chavismo.

Dos edificios a punto de colapsar tras en la zona de La Guaira. / Marcos Sal / Europa Press

A pesar de las señales de mejoría que experimentan las finanzas nacionales, los que más saben de macroeconomía insisten en alertar de que Venezuela continúa resistiendo con respiración asistida y que los datos indican que el 69% de la población subsiste en la pobreza y un 31% en situación extrema. Los salarios medios son de los más bajos que se pagan en la franja de América del Sur y una familia necesita alrededor de 750 euros mensuales para alimentarse. Si a esto le sumamos los miles de personas que perdieron sus casas en las últimas horas, hablar de recuperación resulta quimérico.

A las heridas derivadas de una situación económica bajo mínimos hay que sumar la dualidad de poder que enfrenta a la interina Delcy Rodríguez y a los aspirantes González & Machado. La situación es compleja y no parece que se vaya a inclinar, por ahora, en favor de los que se sienten legitimados para dirigir a sus compatriotas. Hacer política en Venezuela es como un viaje en una montaña rusa, salvo en los largos periodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en la que todo se mueve a unas velocidades supersónicas: no es normal que ciclos, perdón, miniciclos, como el de Octavio Lapage solo durara 15 días, dos el de Pedro Carmona y 24 horas, la presidencia de Diosdado Cabello. Esa escasa musculatura política se convierte en el escenario perfecto para las conspiraciones entre la cúpula militar, los opositores que se aplican en la teoría de "quítate tú para ponerme yo" y otros agentes externos que están siendo investigados por la justicia española en la que, como mínimo, se distinguen ciertos síntomas de descomposición democrática. Esa fragilidad del Estado de derecho que se percibe desde la distancia es lo que tradicionalmente han aprovechado distintos grupos armados, algunos con conexiones castrenses, para reprimir a una población que no cesa de denunciar la vulneración de los derechos humanos: la ONG Foro Penal estima que en la actualidad hay 386 presos políticos en las cárceles del país [357 hombres y 32 mujeres / 225 civiles y 164 militares], pero la cifra es todavía más escalofriante si tomamos como referencia las casi 20.000 detenciones políticas que se han llevado a cabo desde 2014.

Un joven carga con un lote de agua para las víctimas de los terremotos. / Ronald Peña / Efe

La historia se repite

Reconstruir. Esa vuelve a ser la tarea asignada a un pueblo que no deja de sumar cicatrices emocionales. Ésta guarda un paralelismo con lo que ocurrió en la tragedia de Vargas [en la actualidad el estado de La Guaira] el 15 de diciembre de 1999. Conocido por los guairences como «el día que la montaña avanzó hasta el mar», un gigantesco alud de barro se deslizó desde la Serranía del Ávila provocando un sinfín de fallecidos y desaparecidos, que dos décadas y media después no están registrados de forma oficial. Sí consta en el Libro Guinness de los récords como el corrimiento de tierra más mortal de todos los que se han podido contar: la nómina de fallecidos oscila entre las 10.000 y las 30.000 personas. Entonces, Vargas (La Guaira), Miranda y Falcón volvieron a ser los puntos más críticos de una emergencia humanitaria que regresa a las mentes de los vecinos cada vez que se producen lluvias torrenciales. Venezuela tardó más de una década en recuperar el pulso. Eso sí, lo hizo tras una inversión de 470 millones de dólares y recoger más de 1.700.000 metros cúbicos de lodo. Para los incrédulos que viven de espaldas a los comentarios que hacen referencia a que «la historia se repite», salvo por algunas diferencias que tienen que ver con el comportamiento y las consecuencias posteriores de un terremoto y un derrumbe de tierra, Vargas (o La Guaira) es la prueba de que en Venezuela las malas noticias nunca se van del todo. En este caso, las que tienen que ver con una emergencia natural vuelven a poner contra las cuerdas a una ciudadanía arrinconada por las deudas, que espera como agua de mayo las ayudas internacionales y que ahora mismo no es consciente del calado real de una desgracia que ha removido todos los cimientos de una sociedad débil marcada por un futuro siempre incierto.