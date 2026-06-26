Todo lo que se sabe de los terremotos en Venezuela: muertos, desaparecidos, españoles afectados e instalaciones afectadas

Venezuela continúa evaluando el alcance de una de sus emergencias sísmicas más graves de las últimas décadas tras dos terremotos casi consecutivos, de magnitud 7,2 y 7.5, registrados este miércoles y sentidos con fuerza en el centro del país.

El balance provisional difundido por las autoridades venezolanas eleva a al menos 235 el número de personas fallecidas y a más de 4.300 la cifra de heridos. La información continúa actualizándose conforme avanzan las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de daños de las zonas afectadas.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

El estado de La Guaira, en la costa central y próximo a Caracas, aparece como el territorio más golpeado por el doble seísmo. Allí se han registrado colapsos de edificios, daños en infraestructuras y dificultades en las comunicaciones.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5

Los dos movimientos sísmicos se produjeron con muy poca diferencia de tiempo, lo que ha llevado a hablar de un "doblete sísmico". El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y el segundo llegó a 7,5, según los registros difundidos por organismos especializados.

La escasa separación entre ambos temblores hizo que muchas personas los percibieran como un único terremoto prolongado. En términos de daños, esta sucesión pudo aumentar el impacto sobre estructuras ya debilitadas por el primer movimiento.

El doble seísmo se sintió en distintas zonas del centro del país y generó escenas de pánico en viviendas, edificios públicos y espacios de trabajo.

¿Cuáles son las cifras, hasta ahora, de fallecidos y heridos?

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, informó de que, hasta el corte de las siete de la tarde de este jueves, se habían atendido más de 4.300 heridos.

Según explicó en declaraciones a Venezolana de Televisión, la mayoría de los lesionados presentan heridas leves, aunque también hay casos moderados y graves. Parte de los afectados ha requerido intervenciones quirúrgicas.

Personas caminan entre escombros de edificios afectado por terremotos este jueves, en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R. / EFE

El mismo balance oficial situó en torno a 235 el número de personas fallecidas, entre quienes llegaron sin signos vitales a los centros sanitarios o murieron poco después de su ingreso.

Las autoridades mantienen el balance abierto, ya que todavía hay zonas en las que los equipos de rescate trabajan entre escombros y estructuras dañadas.

¿Cuál es el estado más golpeado por el "doblete sísmico"?

El estado de La Guaira concentra algunos de los datos más graves conocidos hasta ahora.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó de que más de 100 edificios colapsaron en este territorio costero. También señaló que los sectores más afectados son Caraballeda y Catia La Mar.

Cabello apuntó además a una afectación de grandes dimensiones en la población local y mencionó una estimación de más de 70.000 familias impactadas por los seísmos en La Guaira.

La ubicación de este estado, próximo a Caracas y con infraestructuras estratégicas, aumenta la complejidad de la respuesta de emergencia.

¿Cuántas familias hay damnificadas?

Entre las cifras difundidas en las primeras horas figuran más de 200 personas atrapadas entre los escombros.

También se han identificado 2.227 familias damnificadas y unas 250 estructuras afectadas o destruidas, según los datos disponibles hasta el momento.

Lucía Feijoo Viera

Estas cifras ayudan a dimensionar una emergencia que combina víctimas, daños en viviendas, colapsos parciales y problemas de acceso a determinadas zonas.

Los equipos de rescate trabajan ahora con prioridad en la localización de personas con vida bajo estructuras colapsadas, mientras las autoridades evalúan la estabilidad de edificios y servicios básicos.

¿Hay algún aeropuerto venezolano inoperativo?

La emergencia también ha afectado a la conectividad aérea del país. El aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela y puerta de entrada a Caracas, permanece temporalmente inoperativo por daños derivados de los terremotos.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza, confirmó que el resto de aeropuertos internacionales del país se mantiene operativo, salvo Maiquetía.

Esta situación ha obligado a desviar parte de la ayuda internacional hacia otros puntos de entrada. En el caso del avión militar enviado por España, la previsión es que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia.

¿Cuántos españoles hay afectados por los dos seísmos?

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores elevan a 80 el número de españoles no localizados tras los terremotos.

Además, las mismas fuentes confirman que dos españoles han perdido la vida en la tragedia. La localización de ciudadanos españoles en Venezuela continúa siendo una de las prioridades consulares en las horas posteriores al desastre.

El impacto del seísmo se sigue de cerca en Canarias, donde existe una fuerte vinculación familiar, histórica y social con Venezuela.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Pena R. / EFE

¿España ha efectivos de la UME para ayudar en Venezuela?

España ha movilizado un avión del Ejército del Aire para apoyar las tareas de emergencia en Venezuela.

La aeronave A330 transporta 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate. También viajan 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos expertos en estructuras colapsadas y profesionales del SUMMA112.

A ellos se suman cuatro perros de la unidad canina madrileña. El contingente despegó desde la base de Torrejón, en Madrid.

Ayuda internacional: Ecuador, Chile, México, Brasil y Estados Unidos

La respuesta internacional ha comenzado a movilizar recursos humanos y materiales hacia Venezuela.

Ecuador ha anunciado el envío de 47 rescatistas, dos perros y seis toneladas de equipamiento. El dispositivo incluye un campamento con autonomía de hasta siete días, sistemas de internet satelital, drones, cámaras con sensores sísmicos y dispositivos de detección acústica.

Chile ha enviado un primer grupo de 37 especialistas con experiencia en rescates tras terremotos en Haití, Ecuador y el propio territorio chileno. Otros 10 rescatistas se incorporarán en los próximos días.

México ha enviado dos aviones con ayuda humanitaria y un contingente de 261 agentes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Brasil ha anunciado el envío de 36 bomberos y material para montar un hospital de campaña.

El Gobierno de Estados Unidos comunicó una asignación de 150 millones de dólares para asistencia humanitaria. De esa cantidad, 100 millones se canalizarán a través de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y 50 millones irán destinados a organizaciones que trabajan sobre el terreno.