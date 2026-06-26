Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos

Ecuador envía cerca de 50 rescatistas y dos perros a Venezuela tras el doble terremoto

El Cuerpo de Bomberos de Quito, capital de Ecuador, ha anunciado este jueves el envío de 47 rescatistas y dos perros a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras, tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió al país en la víspera. "Desplegaremos 47 rescatistas y dos canes. Además, movilizaremos seis toneladas de equipamiento", ha anunciado el cuerpo quiteño en un comunicado en el que ha precisado que el envío incluye un campamento con autonomía de hasta siete días, sistemas de internet satelital para coordinación y comunicación, o drones para reconocimiento y evaluación de zonas afectadas.

A ello se suman, además, varios equipos de corte y perforación, cámaras con sensores sísmicos y dispositivos de detección acústica para localizar posibles víctimas bajo escombros, según ha detallado el cuerpo de Bomberos agregando que el objetivo es brindar "apoyo especializado" en las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.