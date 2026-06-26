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Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos

Un doble seísmo con magnitudes 7,2 y 7,5 ha sacudido Venezuela, especialmente las zonas de Caracas y La Guaira

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A. Romero / O. González

Al menos 235 personas han muerto y más de 4.300 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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