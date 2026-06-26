Repunta la ruta canaria con 417 migrantes llegados en diez días y el regreso de las neumáticas

La ruta canaria se agita a las puertas del verano. Después de varios meses de relativa calma, en los últimos diez días han llegado al Archipiélago cinco embarcaciones con 417 personas a bordo, un repunte que rompe la tendencia contenida con la que había arrancado el año. El movimiento no alcanza, por ahora, las cifras de los años de mayor presión, pero sí marca un cambio de ritmo en una ruta que parecía casi bloqueada por los controles costeros en países como Marruecos, Mauritania o Senegal.

La isla que soporta ahora la mayor presión es Lanzarote, pues ha recibido cuatro de las últimas cinco embarcaciones localizadas por Salvamento Marítimo, la última de ellas en la madrugada del viernes. La quinta arribó a El Hierro, otro de los puntos habituales de entrada en la ruta atlántica. El reparto confirma el peso de Lanzarote como puerta oriental del Archipiélago, especialmente para las salidas desde la costa marroquí y sahariana, donde las distancias son menores, pero no por ello menos peligrosas.

Vuelven las neumáticas

El dato más preocupante es el regreso de las lanchas neumáticas. De las cinco barquillas contabilizadas en estos diez días, dos eran embarcaciones de este tipo, más frágiles que los cayucos y especialmente vulnerables al oleaje y al viento. Cualquier fallo de motor, pinchazo o golpe de mar puede convertir el viaje en una tragedia. Su reaparición no solo habla de un cambio en los puntos de salida, sino también del riesgo añadido que asumen quienes se suben a ellas.

Entre las 417 personas llegadas en este repunte había 38 menores. Este dato pone el foco sobre la acogida de niños y adolescentes no acompañados, justo cuando el Gobierno de España amenaza con declarar el fin de la contingencia migratoria extraordinaria que permite activar derivaciones a otras comunidades autónomas. El Ejecutivo central considera que Canarias ya se aproxima a los umbrales previstos por la ley tras reducir las cifras de ocupación, mientras el Gobierno autonómico rechaza que la situación pueda darse por normalizada y reclama mantener el mecanismo de reparto, pues la llegada de niños sigue siendo constante.

Nuevas rutas

Según los balances del Ministerio del Interior, Canarias acumulaba 3.184 migrantes llegados por vía marítima hasta el 31 de mayo, un 76,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. A mediados de junio, el registro oficial subía apenas hasta 3.267 personas en 42 embarcaciones, lo que supone una caída del 71% respecto a 2025. Esa evolución dibuja una ruta muy por debajo de los niveles de presión de años anteriores, pero las últimas llegadas introducen una señal de alerta de cara a los próximos meses.

La activación de la ruta no significa necesariamente una vuelta inmediata a los picos migratorios de otros años, pero sí obliga a mirar con atención los próximos días. La meteorología, la presión en los países de origen y tránsito y la capacidad de las redes para abrir nuevas vías desde la costa africana marcan el pulso de una ruta cambiante. Canarias entra así en el verano con una doble preocupación: la llegada de nuevas embarcaciones y la atención a los menores que viajan en ellas.