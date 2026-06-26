Quevedo se cuela en la playlist de La Roja en el Mundial: estas son las canciones del artista canario que escuchan los jugadores

Quevedo se ha convertido en uno de los nombres propios de la playlist que escuchan los jugadores de La Roja durante su concentración en el Mundial de 2026, una lista en la que predominan los ritmos urbanos y latinos y en la que el cantante isleño comparte protagonismo con figuras internacionales como Bad Bunny.

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer, a través de Movistar Plus Deportes, la selección musical que acompaña al combinado nacional en su aventura mundialista. Entre casi medio centenar de canciones aparecen varios temas del intérprete canario, consolidando su enorme tirón entre los futbolistas españoles.

¿Cuáles son las canciones de Quevedo que suena en La Roja?

Las canciones de Quevedo que suenan en el vestuario de España son 'LA GRACIOSA', 'AL GOLPITO' y 'MI BALCÓN', tres temas que forman parte de algunos de sus trabajos más recientes y que reflejan el estilo que ha llevado al artista de Las Palmas de Gran Canaria a convertirse en uno de los nombres más escuchados de la música en español.

La presencia de Quevedo en la banda sonora de la selección no es casual. El cantante lleva años encadenando éxitos y se ha consolidado como uno de los referentes de la música urbana a nivel internacional. Su popularidad ha trascendido las listas de reproducción y los escenarios para colarse también en uno de los vestuarios más mediáticos del planeta.

Bad Bunny, el otro gran protagonista

La playlist de La Roja está claramente marcada por los sonidos latinos y urbanos. El puertorriqueño Bad Bunny es el artista más repetido, con temas como Otra Noche en Miami, Tití Me Preguntó, LA CANCIÓN o NUEVAYoL, entre otros. La lista también incorpora clásicos de la música internacional como Billie Jean, de Michael Jackson; Shook Ones Pt. II, de Mobb Deep; o Sound of da Police, de KRS-One, además de otros éxitos de pop y música electrónica.

Un guiño a Canarias en pleno Mundial

Que las canciones de Quevedo formen parte de la banda sonora de la selección española supone también un pequeño guiño a Canarias en uno de los mayores escaparates deportivos del mundo. Mientras La Roja pelea por conquistar su segunda estrella, la voz del artista grancanario también acompaña al equipo en su día a día.

La música se ha convertido en un elemento más de cohesión dentro del vestuario y, en esta ocasión, el ritmo canario ha conseguido hacerse un hueco entre las canciones favoritas de los internacionales españoles.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas