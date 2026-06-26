Una pareja de venezolanos en La Gomera, entre el duelo y la desesperación: "Una prima falleció y otro está desaparecido"

Como a muchos vecinos de las Islas, a Johanna Carolina Padrón la tragedia le ha llegado a través de llamadas entrecortadas, mensajes escasos y silencios demasiado largos. Desde La Gomera, donde vive desde hace años, esta emigrante venezolana intenta recomponer lo ocurrido en La Guaira, la ciudad en la que reside buena parte de su familia y que ha sido declarada zona de desastre tras el doble terremoto que sacudió Venezuela este miércoles. Una prima ha muerto, otro primo continúa desaparecido y las palabras de su hermano resumen la magnitud del dolor: "Me dijo que está cansado de ver fallecidos”.

Tras enterarse de lo ocurrido, Padrón y su marido, Jimmy Marichal, intentaron contactar con los familiares que aún viven en su tierra natal. Para él fue mucho más sencillo porque sus seres queridos estaban lejos del epicentro y tenían mejor cobertura. Ella, sin embargo, no corrió la misma suerte. "Hubo un momento de angustia y desespero increíble, Johanna pasó toda la noche en vela y la mañana también fue un calvario", recuerda su pareja.

Su madre logró por fin comunicarse en la tarde de este jueves y le confirmó que tanto ella como su padre y su hermano estaban bien. Ese momento fue de alegría contenida; a pesar de la magnitud de la tragedia, ellos estaban bien o, al menos, vivos. Después llamó su tía y les dio la trágica noticia: "Habían localizado a mi prima sin vida".

La información llega a cuentagotas

Durante el terremoto su prima estaba con su bebé, su madre y un sobrino. El edificio se derrumbó y la bombona estalló. Los demás lograron salir y están hospitalizados, pero ella no corrió con la misma suerte. "Es lo poco que sabemos, la información llega a cuentagotas", apunta.

Jimmy Marichal y Johanna Padrón, dos venezolanos afincados en La Gomera / E.D.

También le han informado de que otro primo suyo está desaparecido. "Los vecinos lo que dicen es que entró en shock, se fue corriendo y dejó todas las puertas abiertas y nadie ha logrado contactar con él", explica. Desde fuera, destaca, lo han vivido con "mucha intensidad e impotencia" porque sienten que no pueden ayudarles en nada. Al respecto, su marido añade que lo peor de todo esto es la incertidumbre: "Te mata, hace que te crees mil historias en tu cabeza".

Cuestión de estadística

Ellos, ante la imposibilidad de comunicación, miraron cuáles habían sido las zonas más afectadas y vieron que había derrumbes y "mucho desastre" en la zona en la que residía su familia. "Estadísticamente sabíamos que alguien iba a fallecer", lamenta Marichal.

Lo poco que le transmiten sus familiares es que la ayuda no es suficiente. "No cuentan prácticamente con el Gobierno, son los ciudadanos los que están sacando cuerpos sin vida de los escombros y todavía hay gente esperando a ser rescatada", advierte. Además, les han comunicado que está habiendo saqueos en tiendas y que el desabastecimiento cada vez es mayor. Por este motivo, esta pareja afincada en La Gomera ya se está movilizando para habilitar un espacio de recogida de alimentos y medicamentos en Alajeró. "Estamos desesperados, con muchas ganas de colaborar", reitera.