Listas provisionales de FP en Canarias: cómo saber si estás admitido, en reserva o excluido

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha publicado las listas provisionales de personas admitidas, en reserva y excluidas en los ciclos formativos de Formación Profesional para el curso 2026-2027.

La consulta está disponible para el alumnado que ha participado en el procedimiento de admisión de ciclos formativos de grado medio y grado superior. A través de la aplicación habilitada por Educación, cada solicitante puede comprobar si ha obtenido plaza, si figura en lista de reserva o si aparece excluido provisionalmente del proceso.

La publicación de estas listas no supone todavía el cierre definitivo del procedimiento. Se trata de una adjudicación provisional, por lo que las personas interesadas pueden presentar reclamaciones o renunciar a su solicitud dentro del plazo establecido.

Dónde consultar las listas provisionales de FP

Las listas provisionales de admitidos, reservas y excluidos de FP en Canarias se pueden consultar a través de la página oficial de admisión y matrícula del alumnado del Gobierno de Canarias.

En esa plataforma, el alumnado debe acceder al apartado correspondiente a Formación Profesional y entrar en la sección de listas provisionales de admitidos, reserva y excluidos.

La consulta permite conocer el estado de la solicitud presentada para el curso 2026-2027. El sistema informa si la persona solicitante ha sido admitida en alguna de las opciones elegidas, si queda en reserva o si aparece excluida por algún motivo que deba subsanar.

Qué datos se necesitan para hacer la consulta

Para acceder al resultado de la solicitud, Educación permite consultar el estado del trámite mediante el código de solicitud de plaza.

Este código aparece en el justificante generado cuando se presentó la solicitud de admisión. Por eso, es recomendable tener a mano el documento de resguardo antes de entrar en la aplicación.

En caso de no localizar el justificante o tener problemas para acceder, el alumnado puede contactar con el centro educativo en el que presentó la solicitud o consultar la ayuda disponible en la propia web de Educación.

Qué significa estar admitido, en reserva o excluido

La lista provisional puede mostrar tres situaciones principales:

Admitido : la persona solicitante ha obtenido plaza de forma provisional en uno de los ciclos formativos pedidos. Aun así, debe esperar a la publicación de las listas definitivas y estar pendiente del plazo de matrícula.

: la persona solicitante ha obtenido plaza de forma provisional en uno de los ciclos formativos pedidos. Aun así, debe esperar a la publicación de las listas definitivas y estar pendiente del plazo de matrícula. En reserva : la persona no ha obtenido plaza en esta adjudicación provisional, pero continúa dentro del procedimiento. Podría conseguir una vacante en adjudicaciones posteriores si se producen renuncias o movimientos en las listas.

: la persona no ha obtenido plaza en esta adjudicación provisional, pero continúa dentro del procedimiento. Podría conseguir una vacante en adjudicaciones posteriores si se producen renuncias o movimientos en las listas. Excluido: la solicitud presenta alguna incidencia o no cumple alguno de los requisitos exigidos. En este caso, es importante revisar el motivo de exclusión y presentar reclamación dentro del plazo abierto por Educación.

Plazo para reclamar las listas provisionales de FP

El plazo de reclamación a las listas provisionales y el plazo de renuncia a la solicitud está abierto del 25 al 29 de junio de 2026, ambos inclusive.

Durante ese periodo, las personas que no estén conformes con el resultado provisional pueden presentar la reclamación correspondiente. También pueden renunciar a la solicitud quienes ya no deseen continuar en el proceso de admisión.

Es importante no dejar este trámite para el último momento, especialmente si hay que aportar documentación o corregir algún dato.

Cuándo salen las listas definitivas

La publicación de las listas definitivas de admitidos, reserva y excluidos está prevista para el 2 de julio de 2026.

Ese listado será el que determine el resultado definitivo de la adjudicación de plazas en esta fase del procedimiento. A partir de ese momento, el alumnado deberá estar pendiente de los plazos de matrícula y de las instrucciones que publique cada centro educativo.

También hay listas para FP Básica

Educación también ha publicado las listas provisionales correspondientes a los ciclos formativos de grado básico de Formación Profesional.

En este caso, el calendario mantiene las mismas fechas principales: publicación provisional el 25 de junio, reclamaciones y renuncias del 25 al 29 de junio, y publicación de listas definitivas el 2 de julio.

Recomendaciones para los solicitantes

El alumnado debe revisar con atención el estado de su solicitud y comprobar que los datos personales, el ciclo solicitado y el centro adjudicado coinciden con la información presentada durante el proceso.

Si aparece como excluido, debe consultar el motivo concreto y actuar dentro del plazo de reclamación. Si figura en reserva, conviene mantenerse pendiente de las listas definitivas y de posibles movimientos posteriores.

También es recomendable guardar una copia del justificante de la solicitud, de la consulta realizada y, en su caso, de la reclamación presentada.

La admisión en Formación Profesional es uno de los procesos educativos más demandados cada curso en Canarias, especialmente en ciclos con alta salida laboral o con plazas limitadas. Por eso, cumplir los plazos es clave para no quedar fuera del procedimiento.