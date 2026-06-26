La leishmaniasis ya circula entre los perros de Canarias: "Hay que tomar medidas preventivas adicionales para protegerlos"

Canarias ya no está libre de leishmaniasis. Los tiempos en el que el Archipiélago podía presumir de ser ajena al impacto de una patología que afecta cada año al 30% de los perros en España han quedado atrás. Un reciente estudio confirma que el insecto que transmite la enfermedad –un vector parecido a un mosquito pero más pequeño conocido como flebótomo– ya está infectando a perros en Canarias.

Es una de las conclusiones de los resultados provisionales de un estudio que está liderando la facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en el que se han estudiado cerca de 800 perros de todas las Islas. "Al principio pensábamos que los casos que se habían visto en el Archipiélago era por perros que se habían contagiado en la Península y cuando volvían a Canarias manifestaban la enfermedad", relata Alberto Montoya, catedrático de Medicina Animal de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC y uno de los responsables de este estudio.

Los contagios, sin embargo, les generaban inquietud. "Empezamos a sospechar", explica Montoya, que asegura que esa fue la causa inicial para comenzar este estudio. Una investigación en la que han podido corrborar "bastantes casos" de leishmaniasis en perros que nunca habían salido de las Islas.

El estudio ha analizado 800 perros y ha detectado un 10% de positivos

"Seguimos recogiendo muestras y aún no hemos concluido el estudio, pero ya hemos visto que al menos un 10% de los pacientes que hemos analizado tenían la enfermedad", insiste el investigador, que recuerda que ese 10% no es "representativo de la población general" porque la muestra está compuesta por perros con sospecha previa.

Un problema de salud pública

Este hallazgo supone un antes y un después para la salud pública del Archipiélago. No en vano, el hecho de haber detectado estos casos significa que el vector que transmite (los flebótomos) también se encuentra en Canarias, pudiendo contagiar tanto a animales (lo que incluye perros, pero también gatos, caballos y otras especies) como a humanos. "En el Mediterráneo es un problema de salud pública, especialmente para las personas con algún problema de inmunosupresión", revela el investigador.

Flebotomo, vector de la leishmaniosis / CDC/ Frank Collins

En 2024, en España se notificaron un total 473 casos de leishmaniasis en humanos, según el último informe epidemiológico de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Además, la tendencia está al alza: en 2022 se notificaron 291 casos y en 2023, 387. En lo que va de este año 2026, ya se han registrado 140 casos de leishmaniosis en España.

La prevención puede evitar más contagios

En Canarias, el escenario al que ha llegado la cuenca mediterránea se podría evitar, pero solo si se toman medidas rápidas para atajar la cadena de contagios. "En septiembre vamos a organizar unas jornadas en las alertaremos a las autoridades sanitarias y pediremos a los compañeros veterinarios que estén alerta y se pongan todos los medios para detener la enfermedad", insiste el investigador, que también considera que hay que proporcionar información adecuada a los tutores de las mascotas.

La clave para evitarlo pasa por la prevención. "Tenemos vacunas que, si bien no son 100% efectivas, evitan muchísimo el contagio y la expansión de la enfermedad", revela el investigador. Sin embargo, los veterinarios deben ser conscientes de que la enfermedad es endémica y deben empezar a ofrecerlo también a sus pacientes.

Pero para evitar la enfermedad, hay más métodos. Según Montoya, también son muy efectivos los collares antiparasitarios (que evitan la picadura del insecto) y activadores de la inmunidad.

"También hay tratamiento", destaca Montoya, aunque insiste que la enfermedad es muy agresiva y tiene una alta mortalidad en animales. El tratamiento, por ende, tiene más potencial de cronificarla que de curarla, pues el parásito "se puede quedar siempre alojado dentro del paciente", insiste. Por otro lado, el veterinario recuerda que las pastillas antiparasitarias que se venden con receta no son eficaces contra esta picadura.

Una enfermedad potencialmente mortal

La leishmaniasis es una enfermedad potencialmente mortal en los canes. Sin tratamiento, la enfermedad avanza progresivamente. Las primeras manifestaciones se pueden encontrar unos meses después de la picadura. Primero se manifiesta en problemas dérmicos y cutáneos, incluyendo úlceras, costras, sangrado nasal y conjuntivitis. Los perros que la sufren también sufren otras circunstancias como el crecimiento excesivo de las uñas o la trufa seca.

Si la enfermedad avanza sin que se ponga remedio, el patógeno llega a la sangre y a la médula, pudiendo afectar a órganos vitales y provocando daños severos como insuficiencia renal, anemia severa y lesiones oculares. "Es una enfermedad que hace sufrir mucho a los tutores porque se deteriora mucho el paciente", afirma el veterinario que recuerda que en la mayoría de casos "no se puede curar del todo". Por ello, "lo mejor, sin duda es la prevención y hacer chequeos a los animales", insiste.

En humanos, la enfermedad zoonótica se manifiesta de forma similar. En este caso, se conoce a la enfermedad como "Botón de Oriente" y se manifiesta a través de úlceras en la piel. España es, a día de hoy, uno de los países transmisores de esta enfermedad, especialmente en leishamniasis visceral y cutánea.