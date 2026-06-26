El hallazgo del campo magnético de un exoplaneta abre una nueva vía para buscar vida en el cosmos

El hallazgo del campo magnético de un exoplaneta podría dar un vuelco a la búsqueda de vida en el cosmos. Y es que es la primera vez que la ciencia logra obtener datos de alta resolución sobre un campo magnético planetario, una de las piezas claves de la existencia de vida, fuera nuestra galaxia. El método, descrito por un grupo internacional de científicos en el que ha participado el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), aún no es aplicable a todo el cosmos pero sienta las bases del estudio futuro de planetas potencialmente habitables.

Así lo resume Enric Pallé, uno de los investigadores del IAC que ha participado en el estudio internacional publicado en la revista Science que ha dado cuenta de estos hallazgos. Los resultados de este trabajo, liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), han permitido detectar y estimar la intensidad del campo magnético del exoplaneta GJ 436 b, gracias a la interacción que este imán planetario tiene con su estrella. "Cuando la estrella se encuentra en un periodo de alta actividad magnética, se produce un acoplamiento con el de su planeta causando, a su vez, fluctuaciones en la actividad estelar", indica Pallé.

De hecho, el fenómeno solo se ha detectado en 2008, 2016 y 2024, tres episodios separados por intervalos de ocho años. Una periodicidad que coincide con el ciclo de actividad magnética de GJ 436. "Este exoplaneta similar a Neptuno que orbita muy cerca de su estrella, provoca cambios regulares en el brillo y la energía que emite la estrella en ciertas longitudes de onda", añade Daniel Revilla, investigador del IAA-CSIC que lidera el estudio en el marco de su tesis doctoral.

Este hallazgo proporciona una herramienta adicional al estudio de la vida extraterrestre. No en vano, los campos magnéticos desempeñan un papel fundamental en la habitabilidad de los planetas. En la Tierra, el campo magnético actúa como un escudo frente al viento solar y contribuye a la evolución de su atmósfera, una condición clave para la existencia de vida. "Gracias al campo magnético la Tierra conserva su atmósfera; si no lo tuviéramos, nuestro planeta ya habría perdido su atmósfera debido al impacto de partículas solares", indica Pallé.

El campo magnético acerca a la vida

La presencia de un campo magnético puede influir en la evolución de un planeta, ya que, al modular la interacción entre el viento estelar y la atmósfera planetaria, condiciona procesos relacionados con su habitabilidad. La Tierra es un ejemplo de ello. Marte, por el contrario, perdió hace miles de millones de años su intenso campo magnético global, lo que contribuyó a la pérdida progresiva de su atmósfera y, con ella, de gran parte del agua que albergaba en el pasado.

Al analizar cómo y cuándo se producen estas variaciones en la estrella, "hemos logrado estimar la intensidad del campo magnético de un planeta de este tipo, lo que en un futuro, y con instrumentación mucho más avanzada, puede abrir una nueva vía para estudiar las propiedades y la habitabilidad de mundos más allá del Sistema Solar", sentencia Pallé, que también es coautor del artículo.

En este contexto, el estudio ha analizado dieciséis años de observaciones espectroscópicas de alta resolución del sistema GJ 436, una estrella de baja masa alrededor de la cual orbita GJ 436 b, un planeta similar a Neptuno que orbita muy cerca de su estrella. Los resultados aportan nuevas claves sobre la presencia de campos magnéticos en mundos situados más allá del Sistema Solar.

Influencia recíproca planeta-estrella

"Hasta hace poco se pensaba que era principalmente la estrella la que influía en el planeta, pero nuestros resultados aportan la evidencia más clara hasta la fecha de algo que ya se venía sospechando: que también puede ocurrir lo contrario y que un planeta cercano puede alterar el entorno de su estrella", señala Rafael Luque, investigador del IAA-CSIC que participa en el estudio.

Los resultados muestran que, aunque las estrellas suelen dominar la relación con sus planetas a través de su gravedad, radiación y campo magnético, un planeta que orbita muy cerca de su estrella también puede influir en ella. En el caso de GJ 436 b, esta interacción deja señales observables que han permitido inferir la existencia y la intensidad de su campo magnético.

"Las observaciones, obtenidas con los espectrógrafos Carmenes y Harps durante 20 años, revelan que el campo magnético de GJ 436 b interactúa con el de su estrella e inyecta energía en la cromosfera, una de las capas altas de su atmósfera, aumentando su actividad", sentencia Pallé.