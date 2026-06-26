El Gobierno de Canarias aún no tiene una cifra concreta de canarios desaparecidos en Venezuela tras los dos terremotos

El Gobierno de Canarias no dispone todavía de una cifra concreta de canarios desaparecidos en Venezuela tras el doble terremoto que ha golpeado el país. La información continúa llegando "a cuentagotas" y está siendo complicado obtener datos precisos sobre las personas no localizadas. Así lo explicó este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno extraordinario convocado para analizar la emergencia.

El ministro Ángel Víctor Torres informó de la existencia de 99 españoles desaparecidos, entre ellos ciudadanos canarios, aunque por ahora no se ha detallado cuántos pertenecen al Archipiélago. El Ejecutivo mantiene el contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la Embajada de España en Venezuela y con las 22 entidades canarias presentes en el país para actualizar la información sobre la comunidad isleña afectada.

Cabello reconoció que las entidades canarias en Venezuela han trasladado al Gobierno autonómico sensaciones de miedo, rabia e incertidumbre, pero no una petición concreta que permita canalizar una ayuda específica desde las Islas en este momento.

Muere Isabel Jara, delegada canaria en Venezuela

La jornada quedó marcada también por la confirmación del fallecimiento de Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. Su cuerpo fue localizado entre los escombros del edificio en el que residía, en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por los seísmos.

Cabello trasladó el pésame del Ejecutivo a su familia y, de forma especial, a Ana Brito, además de extender las condolencias a todas las personas afectadas por la tragedia.

El portavoz reconoció que se trata de un "día triste" para Canarias y pidió mantener también un mensaje de esperanza para el resto de personas que continúan desaparecidas.

Tres días de luto oficial en Canarias

El Consejo de Gobierno extraordinario aprobó declarar tres días de luto oficial en Canarias, hasta el lunes 29, por las víctimas del terremoto. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos de la Comunidad Autónoma.

La declaración institucional expresa el "más profundo pesar y consternación" de Canarias por la tragedia y recuerda los "profundos e históricos lazos de fraternidad" que unen al Archipiélago con Venezuela, país que acogió durante décadas a generaciones de emigrantes canarios.

El texto aprobado traslada las condolencias del Ejecutivo a las familias y allegados de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas.

También reafirma el compromiso de Canarias con Venezuela y pone a disposición de los gobiernos de Venezuela y España toda la colaboración que pueda resultar necesaria dentro de las competencias y posibilidades de la Comunidad Autónoma.

"Canarias tiene una sola voz"

Cabello destacó que la declaración institucional se traslada con unanimidad por parte del conjunto de las administraciones públicas canarias, incluidos cabildos, ayuntamientos y partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias.

"No cabe otra que Canarias tenga una sola voz y que sea de apoyo al pueblo hermano de Venezuela en este difícil momento", afirmó el portavoz.

La declaración expresa asimismo la solidaridad de Canarias con los venezolanos residentes en las Islas y con la amplia comunidad canaria en Venezuela.

Canarias pide coordinar la ayuda y evitar envíos desordenados

El Gobierno autonómico pidió evitar, por ahora, las recogidas de alimentos y medicamentos para enviar a Venezuela. La recomendación responde a criterios logísticos y de coordinación internacional, ya que la ayuda se canalizará principalmente desde países cercanos a Venezuela y a través de entidades y organizaciones que ya trabajan sobre el terreno.

Según explicó el Ejecutivo, las instituciones de Protección Civil de ámbito estatal han recomendado a las comunidades autónomas abstenerse de organizar recogidas de alimentos y medicamentos en este momento. El objetivo es evitar envíos que no puedan distribuirse de forma eficaz por las dificultades de conectividad aérea, almacenamiento y acceso a las zonas afectadas.

Cabello señaló que el Gobierno entiende el "empuje de solidaridad" de la ciudadanía, pero insistió en que la ayuda debe organizarse por vías que garanticen su distribución.

La ayuda se canalizará a través de ONG y entidades canarias

El Ejecutivo canario canalizará su colaboración a través de organizaciones de cooperación internacional ya implantadas en América Latina y de las 22 entidades canarias presentes en Venezuela.

El Gobierno sostiene que esta fórmula permitirá que la ayuda llegue con mayor rapidez y de forma ajustada a las necesidades reales de la población afectada. En muchos casos, la respuesta será más efectiva si se gestiona desde entidades que ya están en el país y conocen el territorio.

Psicólogos, arquitectos y trabajadores sociales

El Gobierno de Canarias también prepara una segunda fase de apoyo centrada en el envío de profesionales especializados.

Según informó el Ejecutivo, se ha solicitado colaboración para desplazar psicólogos, arquitectos, técnicos y trabajadores sociales a las zonas damnificadas. El CECOES 1-1-2 está contactando con colegios profesionales y con personas que, a título individual, ya han participado en anteriores dispositivos de cooperación internacional.

Esta fase podría activarse en las próximas 24 o 48 horas, mientras la primera respuesta continúa centrada en las labores de rescate.

En cuanto a los equipos técnicos de búsqueda y rescate, el Gobierno indicó que se requieren unidades especializadas con homologación específica. Canarias no dispone de esos recursos concretos, por lo que serán movilizados desde otras comunidades autónomas.

El Ejecutivo también señaló que está previsto un segundo vuelo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) hacia Venezuela para reforzar los trabajos en la zona.

Atención sanitaria para canarios y descendientes

Entre las medidas anunciadas, el Gobierno de Canarias prevé habilitar un servicio especial de atención médica dirigido a canarios y descendientes que se encuentran en Venezuela.

La intención es disponer de centros de salud o recursos sanitarios que puedan atender a la comunidad canaria afectada por la emergencia, en coordinación con las entidades isleñas presentes en el país.

El Ejecutivo insiste en que la prioridad es atender a las personas, localizar a los desaparecidos, apoyar a la comunidad canaria en Venezuela y contribuir, dentro de sus competencias, a la recuperación de las zonas damnificadas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas