Doblete sísmico en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos de la catástrofe

Venezuela trata de medir el alcance de una de sus mayores emergencias sísmicas recientes tras el doblete sísmico que sacudió el país este miércoles. Los dos terremotos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvieron su epicentro al sureste de Yumare, al oeste de Caracas.

Ambos movimientos se relacionan con un mecanismo de deslizamiento lateral asociado al sistema de fallas de Boconó, una de las principales estructuras tectónicas de Venezuela. El primero de los seísmos se produjo entre las ciudades de San Felipe y Puerto Cabello. El segundo, ocurrido apenas 39 segundos después, se originó a lo largo de una falla de más de 150 kilómetros que se extiende aproximadamente entre San Felipe y la capital venezolana.

El estado de La Guaira, en la costa central y muy próximo a Caracas, aparece como el territorio más golpeado. Allí se han registrado más de 100 edificios colapsados, daños en infraestructuras y problemas en las comunicaciones. Los sectores de Caraballeda y Catia La Mar figuran entre los más afectados.

Las cifras provisionales de la emergencia

El balance de víctimas y daños sigue siendo provisional, pero las cifras conocidas hasta ahora reflejan la magnitud de la emergencia.

Las autoridades venezolanas han informado de al menos 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridos. También se han localizado más de 200 personas atrapadas entre los escombros, se han identificado 2.227 familias damnificadas y se habla de unas 250 estructuras afectadas o destruidas.

Lucía Feijoo Viera

En La Guaira, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha apuntado a más de 70.000 familias afectadas por el impacto de los seísmos. En ese mismo estado se han contabilizado más de 100 edificios colapsados, con especial incidencia en Caraballeda y Catia La Mar.

La cifra de víctimas podría variar durante los próximos días, a medida que los equipos de rescate accedan a zonas dañadas, revisen edificios y localicen a personas desaparecidas o incomunicadas.

Mapas: el epicentro y las zonas más afectadas

Los mapas sísmicos sitúan el epicentro en el centro-norte de Venezuela, al sureste de Yumare, aunque los daños más graves se concentran en las regiones costeras del norte y en el área metropolitana de Caracas.

La zona más afectada es La Guaira, estado costero donde se encuentra el aeropuerto de Maiquetía, principal puerta aérea del país y conexión habitual con la capital. Esta infraestructura permanece temporalmente inoperativa por daños derivados de los terremotos, mientras el resto de aeropuertos internacionales del país se mantiene operativo, según la información disponible.

El seísmo también se sintió en poblaciones y estados como Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y la propia Caracas, situada a unos 300 kilómetros del epicentro.

En los mapas de intensidad, áreas como Puerto Cabello, Catia La Mar y Caracas aparecen entre las zonas donde el movimiento fue percibido con mayor fuerza por la población.

Fotos y vídeos: destrucción, rescates y daños en infraestructuras

Las fotografías difundidas desde Venezuela muestran edificios colapsados, calles cubiertas de escombros, vecinos intentando recuperar pertenencias y equipos de emergencia trabajando entre estructuras dañadas.

Las imágenes más impactantes proceden de La Guaira, donde varios inmuebles han quedado gravemente afectados. También se han difundido fotografías de daños en Caracas, en el entorno de Maiquetía y en otros puntos del centro y norte del país.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

Los vídeos grabados por ciudadanos recogen segundos de pánico durante el movimiento sísmico, con personas saliendo de viviendas, comercios y edificios públicos mientras la tierra seguía temblando. Otros muestran las labores de rescate, la llegada de ayuda internacional y la revisión de estructuras dañadas.

En una emergencia de estas características, las imágenes ayudan a dimensionar el impacto, pero también obligan a extremar la prudencia. Las autoridades recomiendan atender solo a información verificada y evitar la difusión de vídeos sin contexto o con datos no confirmados.

Por qué ocurrió el doblete sísmico

Venezuela se encuentra en una zona de contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, donde se acumula energía tectónica durante largos periodos. La región afectada coincide con un área en la que ambas placas chocan, se rozan y acumulan tensión.

El vulcanólogo Pablo J. González, del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), explica que estos terremotos responden al movimiento de las placas tectónicas.

“Estos terremotos los ha causado el movimiento inexorable de las placas”, señala el investigador, que recuerda que la zona “llevaba tiempo acumulando energía”.

Durante los últimos años, varios estudios científicos habían advertido de que la placa del Caribe se desplaza de forma continua hacia el este, a una velocidad aproximada de 20 milímetros al año. Aunque pueda parecer un movimiento mínimo, esa fricción va acumulando tensión bajo la superficie.

El proceso es silencioso y no permite una predicción a corto plazo. La energía queda almacenada durante décadas o incluso siglos hasta que las rocas ya no soportan más tensión. Entonces se produce una ruptura brusca y la energía se libera en forma de terremoto.

Por qué el segundo terremoto no fue una réplica

La principal hipótesis es que el primer seísmo, de magnitud 7,2, liberó solo parte de la energía acumulada. Esa ruptura habría transferido tensión a un tramo cercano de la falla, que también estaba al límite y terminó rompiéndose segundos después.

González resume la explicación así: la energía acumulada “no fue suficiente en el primer terremoto para romper todo el tramo de la falla que estaba bajo tensión”.

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Por eso, los expertos no consideran que el segundo terremoto sea una simple réplica. En una réplica habitual, la magnitud suele ser claramente inferior a la del seísmo principal. En este caso, el segundo movimiento alcanzó 7,5, una magnitud incluso superior a la primera.

La sismóloga Beatriz Gaite Castrillo, de la Subdirección General de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), recuerda que en la historia instrumental existen otros casos de terremotos dobles. Uno de los más parecidos ocurrió en Pakistán en 1997, con dos terremotos de magnitud 7,0 y 6,8 separados por 19 segundos.

Ondas sísmicas registradas en Canarias

La energía liberada por el doblete fue tan elevada que generó ondas sísmicas capaces de propagarse a escala global.

En Canarias, la red sísmica del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) registró ambos eventos a las 23:04 hora canaria, correspondiente a las 18:04 hora local en Venezuela.

Este registro no implica que el terremoto afectara físicamente al Archipiélago, sino que la energía sísmica viajó por el interior de la Tierra y pudo ser detectada por instrumentos situados a miles de kilómetros del epicentro.

El dato tiene especial relevancia en Canarias por la estrecha relación histórica, familiar y migratoria con Venezuela, donde reside una amplia comunidad de origen canario.

Réplicas y riesgo en los próximos días

Los expertos advierten de que pueden producirse réplicas durante los próximos días o semanas. Algunas podrían alcanzar magnitudes 5 o incluso 6, aunque lo habitual es que la energía liberada vaya disminuyendo con el paso del tiempo.

El riesgo principal está en las estructuras que quedaron debilitadas por los dos terremotos iniciales. Edificios que no colapsaron durante el primer impacto pueden presentar daños internos y verse afectados por nuevos movimientos.

Por ese motivo, las autoridades insisten en evitar entrar en inmuebles dañados, alejarse de fachadas inestables y seguir las indicaciones de Protección Civil y de los equipos de emergencia.

Llegada a Venezuela de un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate enviados desde El Salvador para apoyar en las labores de búsqueda. / Agencias

Las labores de rescate se complican

Las posibles réplicas también suponen un riesgo para los equipos de rescate y para las personas voluntarias que trabajan entre escombros.

Las estructuras que ya han sufrido daños pueden colapsar con nuevos movimientos, incluso aunque hayan resistido los dos terremotos principales. Esto obliga a extremar la seguridad en las operaciones de búsqueda y en la evaluación de edificios.

En las zonas afectadas, la prioridad es localizar a las personas atrapadas, atender a los heridos, revisar inmuebles y evitar que la población regrese a construcciones que no hayan sido inspeccionadas.

Baja probabilidad de tsunami, pero prudencia en la costa

Los expertos no descartan por completo la posibilidad de un tsunami asociado, aunque consideran que la probabilidad es baja.

Aun así, en zonas costeras afectadas por terremotos fuertes se recomienda mantener la prudencia y no acercarse al mar si las autoridades no han confirmado la seguridad del área.

En este caso, la preocupación principal se concentra en los daños estructurales, las personas atrapadas, la atención sanitaria a los heridos y la posibilidad de réplicas durante los próximos días.

Ayuda internacional en marcha

La catástrofe ha activado una respuesta internacional con envío de equipos especializados y ayuda humanitaria.

España ha movilizado un avión militar con 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ocho unidades caninas, 40 profesionales de emergencias de la Comunidad de Madrid y cuatro perros especializados en búsqueda.

Ecuador ha anunciado el envío de 47 rescatistas, dos perros y seis toneladas de equipamiento. Chile ha desplazado un primer grupo de 37 especialistas, con otros 10 previstos para los próximos días. México ha enviado dos aviones con ayuda humanitaria y 261 agentes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Brasil ha anunciado el envío de 36 bomberos y material para montar un hospital de campaña, mientras que Estados Unidos ha comunicado una asignación de 150 millones de dólares para labores de asistencia humanitaria.

El peor seísmo en décadas

Venezuela ha sufrido terremotos destructivos a lo largo de su historia. Uno de los grandes precedentes se produjo el 26 de marzo de 1812, con una magnitud aproximada de 7,7.

El 29 de octubre de 1900, otro terremoto de gran magnitud sacudió el entorno de Caracas, con una intensidad estimada entre 7,6 y 8,0. Más cerca en el tiempo, destacan el terremoto de 1967, de magnitud 6,6, y el de 2018, de magnitud 7,3.

El actual doblete sísmico se sitúa ya entre los episodios más graves de las últimas décadas por la magnitud de los movimientos, la cercanía temporal entre ambos, la afectación en zonas densamente pobladas y el elevado número de víctimas.

Una jornada de alta actividad sísmica global

El doblete de Venezuela coincidió con una jornada de notable actividad sísmica en distintas partes del planeta.

En las últimas 24 horas se registraron también terremotos relevantes en Japón, con una magnitud de 6,6; en el norte de California, con magnitud 5,6; y en Papúa Nueva Guinea, con magnitud 5,5.

Aunque estos eventos no están necesariamente relacionados entre sí, reflejan la actividad constante de las zonas tectónicas del planeta, especialmente en áreas vinculadas al Cinturón de Fuego del Pacífico y a grandes sistemas de fallas activas.