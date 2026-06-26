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Confirmado: la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, una de las víctimas mortales

El Gobierno de Canarias lamenta la muerte de Isabel Jara, directora de su oficina en Venezuela, quien residía en el ático del edificio colapsado

Isabel Jara.

Isabel Jara. / ED

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

La directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, es una de las víctimas mortales de los terremotos registrados en el país caribeño, han confirmado el Ejecutivo canario.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, había dicho a primera hora de este viernes que no tenían noticias de los trabajadores de aquella oficina, y que lo que le constaba es que se estaba "desescombrando el edificio", que se derrumbó por el terremoto.

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También indicó que las noticias respecto al estado de Isabel Jara "no son positivas" pues el edificio se vino abajo y ella vivía en el ático.

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