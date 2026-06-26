El conflicto de las ambulancias en Canarias se enquista: Sanidad aún no se ha reunido con los trabajadores

El conflicto de las ambulancias en Canarias se ha enquistado. Tras tres semanas de protestas y huelga, Sanidad aún no se ha reunido con el comité de huelga, aunque haya afirmado haber entablado diálogo con todas las partes para llegar a un acuerdo.

De ahí que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) Canarias, después de una nueva jornada de protesta –esta vez en el exterior del edificio de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife– haya denunciado que la negociación del convenio colectivo "está bloqueada".

El coordinador del sector de ambulancias de CCOO en Canarias, Enrique Espí, considera "alarmante" que la Consejería dé a entender que ha intervenido con todos los actores del conflicto. "Desde Comisiones Obreras y desde el comité de huelga no ha habido ningún contacto con la consejera de Sanidad, ni antes de este conflicto colectivo ni ahora que ya se ha iniciado", señala.

FSC-CCOO advierte de que, si la Consejería ha mantenido reuniones con las empresas adjudicatarias, se estaría produciendo una interlocución al margen de la parte social. “Si con nosotros no se ha reunido y sí se ha reunido con las patronales, esto nos viene a decir que está teniendo una negociación paralela para poner un techo a la negociación que podamos hacer en el futuro en el convenio colectivo”, sostiene Espí.

El sindicato considera que esta situación compromete el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras del transporte sanitario. “No podemos permitir que se vulnere de esta manera el poder de negociación real de la parte social para este convenio”, subraya el representante sindical.

Un servicio público en manos privadas

En un comunicado, FSC-CCOO ha recordado que el transporte sanitario en Canarias es un servicio público esencial, aunque entre el 85% y el 90% de la prestación esté en manos de empresas privadas. Por ello, el sindicato sostiene que la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Canarias "no pueden eludir la responsabilidad" de dotar correctamente el servicio.

"El transporte sanitario en Canarias lo están prestando empresas privadas, siendo público el servicio que se está dando, un servicio esencial", afirma Espí, que reprocha al Ejecutivo autonómico que pretenda situarse al margen del conflicto laboral. "Nos están dejando escorados a un lado como si no fuéramos nada, como si ellos no tuviesen competencia", añade.

Desbloqueo de la negociación

El sindicato exige a la Consejería que actúe para desbloquear la negociación y garantice que las mejoras laborales y salariales se aborden este mismo año. El sindicato rechaza que las empresas y el Gobierno pretendan aplazar la solución hasta finales de 2027 o comienzos de 2028.

El personal del transporte sanitario acumula una pérdida de poder adquisitivo del 25%, una situación que considera incompatible con la naturaleza esencial del servicio y con las condiciones de trabajo que soporta el colectivo. "No estamos pidiendo nada desorbitado, es la realidad del sector", señala Espí, que defiende que la actualización salarial debe producirse en 2026 y no quedar aplazada a futuros ejercicios.

FSC-CCOO anuncia que mantendrá las movilizaciones y las concentraciones convocadas en las distintas islas hasta que el Gobierno de Canarias y las empresas adjudicatarias ofrezcan una salida real al bloqueo del convenio. "Vamos a seguir haciendo ruido hasta que se encuentre una solución por parte del Gobierno", concluye el representante sindical.