Canarias recibirá 237 millones más del Estado para financiar la dependencia

Canarias recibirá 236,6 millones de euros adicionales del Gobierno de España entre 2026 y 2027 para financiar el nivel mínimo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El incremento se produce tras la aprobación, este martes, de un real decreto-ley del Consejo de Ministros que amplía las cuantías que el Estado aporta cada mes a las comunidades autónomas por cada persona con un grado reconocido de dependencia.

La medida entrará en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y supondrá la mayor aportación estatal al sistema de dependencia de su historia, según la estimación del Ministerio de Derechos Sociales.

La subida será especialmente significativa en los grados más altos: la aportación por cada persona con grado III, correspondiente a gran dependencia, aumentará un 128%, mientras que la destinada al grado II, dependencia severa, se duplicará, con un incremento del 100%. En el caso del grado I, dependencia moderada, la subida será del 18%.

Últimos datos

En Canarias, según los últimos datos publicados por el Imserso, correspondientes al 31 de mayo de 2026, hay 73.850 personas con prestaciones reconocidas. Con esa cifra como referencia, el Ministerio calcula que el Archipiélago recibirá 236.603.016 euros más en los dos próximos ejercicios solo en concepto de nivel mínimo, es decir, la financiación que el Estado transfiere por cada persona con grado reconocido.

El aumento se repartirá en dos anualidades. En 2026, el Gobierno de Canarias recibirá 78.867.672 euros adicionales, hasta alcanzar una aportación estatal total de 228.560.808 euros para ese ejercicio. En 2027, el incremento será de 157.735.344 euros, con lo que la financiación estatal del nivel mínimo superará los 307 millones de euros, hasta situarse en 307.428.480 euros.

La diferencia respecto al escenario anterior es "notable". Según la misma estimación, si no se hubiera aprobado la ampliación de las cuantías por grado, la aportación estatal al nivel mínimo de la dependencia en Canarias habría sido de 149.693.136 euros, tomando como base el número actual de personas incorporadas al sistema.

Mínimo de financiación

El Ministerio de Derechos Sociales subraya que estas cantidades corresponden únicamente al nivel mínimo de financiación. Queda fuera, por tanto, la inversión adicional vinculada al nivel acordado, la otra vía mediante la que el Estado contribuye a sostener el sistema de dependencia junto a las comunidades autónomas.

La cuantía correspondiente a ese nivel acordado será abordada en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, previsto para el próximo lunes 29 de junio. Ese órgano deberá concretar la distribución de los fondos adicionales destinados a reforzar la atención a la dependencia en el conjunto del Estado.

Con esta ampliación, el Gobierno central busca reforzar la financiación de un sistema que atiende a personas con distintos grados de necesidad de apoyo para su autonomía personal. En el caso de Canarias, el incremento llega en un momento clave para una comunidad con decenas de miles de beneficiarios reconocidos y con una demanda creciente de recursos vinculados a cuidados, prestaciones y servicios.