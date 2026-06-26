Canarias despide con emoción a Isabel Jara: “Una canaria imprescindible al otro lado del Atlántico”

Las condolencias por la muerte de Isabel Jara, delegada del Gobierno de de Canarias en Venezuela, han comenzado a sucederse en las Islas tras confirmarse su muerte en los terremotos que sacudieron el país. Conocida también como Chavela Jara, era una figura muy vinculada a la comunidad canaria residente en Venezuela y a los retornados que mantenían relación con el país sudamericano.

La diputada Ana Oramas, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila han expresado públicamente su pesar y han recordado la trayectoria de Jara en la atención y acompañamiento de los canarios al otro lado del Atlántico.

Ana Oramas: “Todos esperábamos el milagro”

Ana Oramas comunicó la noticia en su cuenta de X con un mensaje dirigido “a todos los canarios de Venezuela y a todos los retornados”. La diputada expresó su “enorme tristeza” por la muerte de quien definió como “nuestra querida Chavela Jara”.

“Todos esperábamos el milagro, pero no ha podido ser”, escribió Oramas, que recordó a Jara no solo como responsable de la Oficina de Canarias en Venezuela, sino también como una amiga cercana.

La diputada subrayó que durante más de 27 años recorrió junto a ella distintas zonas del país, desde Mérida a Barquisimeto, Valencia, Ciudad Bolívar o La Guaira, donde Jara tenía su casa y su centro más querido. Allí, según relató, comenzó a trabajar junto a Antonio Jiménez por muchos compatriotas canarios.

Oramas cerró su mensaje con palabras de agradecimiento por la labor desarrollada durante años por Jara en favor de los canarios en Venezuela y con un recuerdo especial para sus cuatro hijos.

Clavijo: “Una compañera leal y una mujer generosa”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha publicado un mensaje de despedida de Isabel Jara, en el que reconoce que le “cuesta encontrar las palabras” tras conocer su fallecimiento.

Clavijo describió a la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela como “una compañera leal, una mujer generosa y una canaria imprescindible al otro lado del Atlántico”. El jefe del Ejecutivo autonómico destacó además su “trabajo incansable” para mejorar la vida de los canarios en Venezuela y recordó las “horas de conversaciones” compartidas con ella.

“Hoy la despido con dolor y con la gratitud de saber que dedicó su vida a cuidar, acompañar y defender a nuestra gente en Venezuela”, afirmó Clavijo.

El presidente trasladó todo su cariño a la familia de Jara, a sus seres queridos y a la colectividad canaria en Venezuela. “Gracias por tanto, Chavela”, concluyó.

Rosa Dávila: "Llamé una y otra vez, esperando escuchar tu voz al otro lado. Pero nunca respondiste"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, también ha expresado públicamente su dolor por la muerte de Isabel Jara, a la que se ha referido como Chabela. En un mensaje marcado por el tono personal, Dávila reconoció que aún no logra asimilar la noticia y afirmó que el dolor de Venezuela tiene para ella “nombre propio”.

La presidenta insular relató que, al conocer la tragedia provocada por los terremotos, una de las primeras cosas que hizo fue intentar contactar con Jara para saber si se encontraba bien. “Llamé una y otra vez, esperando escuchar tu voz al otro lado. Pero nunca respondiste”, escribió. Más tarde, añadió, supo que mientras trataba de localizarla, el edificio en el que se encontraba “ya estaba en el suelo”.

Dávila recordó que conocía a Jara desde hacía más de 30 años y afirmó que su pérdida deja “una tristeza profunda” y “un vacío difícil de expresar”. También trasladó su abrazo en la distancia a su familia y a todas las personas que la quisieron.

La presidenta del Cabildo destacó además su compromiso con Canarias, con Coalición Canaria y con los compatriotas canarios en Venezuela. “Estoy orgullosa de tu contribución a lo largo de los años con nuestros compatriotas en Venezuela”, señaló antes de despedirse con un mensaje de afecto: “Descansa en paz, querida Chabela. Siempre estarás en mi corazón”.