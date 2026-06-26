La Base Aérea de Gando inicia una nueva etapa con la llegada del Eurofighter y la retirada del F-18 tras casi cuatro décadas de servicio en Canarias

La Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, afronta uno de los cambios más relevantes de su historia reciente con el inicio este viernes del relevo del sistema de armas del Ala 46, que dejará atrás los cazabombarderos F-18 para incorporar de forma definitiva los Eurofighter Typhoon. La transición supone una modernización tecnológica y operativa de la defensa aérea del archipiélago y culmina un proceso de planificación desarrollado durante los últimos años por el Ejército del Aire y del Espacio.

El acto oficial de relevo simboliza el final de una etapa marcada por décadas de servicio de los F-18 en Canarias y el comienzo de otra en la que el Eurofighter asumirá las misiones de vigilancia y protección del espacio aéreo insular.

Un cambio estratégico para la defensa aérea de Canarias

El relevo del sistema de armas del Ala 46 representa una de las transformaciones más importantes acometidas en la Base Aérea de Gando desde su creación. La incorporación del Eurofighter Typhoon (C.16) permitirá reforzar las capacidades operativas del Ejército del Aire y del Espacio en un enclave considerado estratégico para la defensa nacional debido a la posición geográfica del archipiélago.

Según explicó el Ejército del Aire y del Espacio en el dossier distribuido durante el acto, la llegada del nuevo avión responde a la necesidad de adaptar los medios disponibles a las exigencias actuales de la defensa aérea y garantizar una mayor capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

El Eurofighter está considerado uno de los cazas más avanzados en servicio en Europa y sustituirá progresivamente al F-18 (C.15), aeronave que ha permanecido durante décadas prestando servicio en Canarias.

El adiós a un avión que ha marcado la historia del Ala 46

La despedida del F-18 pone fin a una trayectoria de casi cuarenta años de operaciones en las islas. Durante este tiempo, estos cazas han participado en las misiones permanentes de vigilancia del espacio aéreo nacional y han constituido uno de los principales elementos de la defensa del archipiélago.

Aunque el acto simboliza el relevo oficial, todavía permanecen seis F-18 operativos en la Base Aérea de Gando. Estas aeronaves no convivirán de forma operativa con los nuevos Eurofighter.

Tras la ceremonia, los seis aparatos serán trasladados al Ala 15, con base en Zaragoza, donde continuarán en servicio durante unos meses antes de su retirada definitiva, prevista para diciembre de este año.

Con ello concluye una etapa que ha dejado una profunda huella en la historia del Ala 46 y del Ejército del Aire y del Espacio en Canarias.

La incorporación de los primeros Eurofighter comenzó días antes

Aunque la ceremonia del 26 de junio supone la presentación oficial del nuevo sistema de armas, la transición comenzó días antes con la llegada de las primeras aeronaves Eurofighter a Gando.

Estas unidades pasan a integrarse formalmente en el Ala 46 durante el acto militar y forman parte del plan diseñado para completar una dotación final de 20 Eurofighter, cifra prevista para cubrir las necesidades operativas del archipiélago.

La implantación se realiza de manera escalonada con el objetivo de garantizar la continuidad de las misiones de vigilancia aérea sin interrupciones.

Una modernización planificada durante varios años

La sustitución del F-18 no responde únicamente a la llegada de nuevos aviones. Detrás del cambio existe un amplio proceso de adaptación que ha implicado modificaciones en infraestructuras, logística, formación y organización interna.

El Ejército del Aire y del Espacio señala que el plan definitivo de implantación fue ratificado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), aunque los trabajos comenzaron en 2022.

Durante este periodo se han desarrollado actuaciones para adaptar las instalaciones de la Base Aérea de Gando a los requerimientos técnicos del nuevo sistema de armas.

Entre ellas destacan:

La adecuación de infraestructuras críticas.

La modernización de los sistemas de comunicaciones e información.

La adaptación de instalaciones logísticas.

La implantación de nuevos procedimientos de mantenimiento.

La actualización de medidas medioambientales y de seguridad.

Todo ello permite que la base pueda operar con un sistema tecnológico mucho más avanzado que el anterior.

La formación del personal, una pieza clave en la transición

El proceso de modernización también ha requerido una importante inversión en formación del personal militar.

Los pilotos destinados en el Ala 46 han completado cursos específicos para obtener la habilitación necesaria para volar el Eurofighter. A este grupo se han incorporado también aviadores con experiencia previa en este modelo procedentes de otras unidades del Ejército del Aire y del Espacio, con el objetivo de facilitar una transición progresiva.

La preparación no se ha limitado a las tripulaciones. El personal técnico y de mantenimiento ha recibido formación especializada para operar con las nuevas tecnologías incorporadas por el Eurofighter. Asimismo, se han actualizado los conocimientos del personal de apoyo a las operaciones, especialistas en guerra electrónica y resto de profesionales que participan en el funcionamiento diario de la base.

Según el Ejército del Aire y del Espacio, el factor humano ha sido uno de los elementos determinantes para completar con éxito esta transformación.

El Eurofighter ya conocía el entorno operativo de Canarias

Aunque ahora se incorpora oficialmente al Ala 46, el Eurofighter no es un avión desconocido en Canarias.

Desde 2010, este modelo ha participado regularmente en distintos despliegues realizados desde la Base Aérea de Gando, donde ha tomado parte en ejercicios de adiestramiento avanzado como el DACT (Dissimilar Air Combat Training).

También ha intervenido en maniobras internacionales Ocean Sky, contribuyendo al entrenamiento conjunto entre distintas unidades.

Además, desde finales del pasado año varias aeronaves Eurofighter ya reforzaban el Servicio de Alarma y Alerta Temprana desarrollado en la base grancanaria, lo que permitió comprobar previamente su integración en el entorno operativo del archipiélago.

Esta experiencia acumulada facilita ahora la implantación definitiva del nuevo sistema de armas.

La ceremonia del relevo

El relevo entre ambos modelos de avión estuvo acompañado por un acto institucional presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA).

La ceremonia siguió el protocolo habitual de los grandes actos castrenses y comenzó con la formación de la fuerza participante y la entrada de la Enseña Nacional, seguida de la recepción oficial de autoridades y los correspondientes honores militares.

Posteriormente tuvieron lugar las intervenciones institucionales del coronel jefe del Ala 46 y del general jefe del Mando Aéreo de Canarias (GJMACAN), quienes repasaron la trayectoria del F-18 y explicaron el significado del relevo para la defensa aérea del archipiélago.

Durante el acto también se interpretó el himno del Ejército del Aire y del Espacio y se celebró un homenaje a los militares fallecidos en acto de servicio.

Un desfile conjunto entre el F-18 y el Eurofighter

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el desfile combinado entre las unidades terrestres y las aeronaves de ambos sistemas de armas.

Mientras el personal militar desfilaba por la plataforma de la base, un F-18 y un Eurofighter sobrevolaron conjuntamente las instalaciones en formación, simbolizando el relevo entre dos generaciones de cazas.

La ceremonia concluyó con el acto oficial de despedida del F-18 y la tradicional fotografía institucional junto a las autoridades y las dotaciones de la base.

Como cierre de la jornada, un Eurofighter realizó una demostración aérea sobre la bahía de Gando, en la que mostró algunas de las capacidades de maniobrabilidad y prestaciones del nuevo avión.

Canarias refuerza su capacidad de vigilancia aérea

La incorporación del Eurofighter al Ala 46 supone un avance dentro del proceso de renovación de medios del Ejército del Aire y del Espacio.

Además de disponer de mejores capacidades tecnológicas, el nuevo sistema de armas incrementa la interoperabilidad con otros países aliados que también operan este modelo y mejora las posibilidades de respuesta ante diferentes escenarios de seguridad.

Para Canarias, donde la vigilancia permanente del espacio aéreo constituye una misión estratégica debido a su posición geográfica entre Europa, África y el Atlántico, esta renovación representa un paso relevante para mantener actualizadas las capacidades de defensa del archipiélago.

Con la llegada progresiva de las veinte aeronaves previstas y la retirada definitiva del F-18, la Base Aérea de Gando inicia una nueva etapa en la que el Eurofighter será el principal responsable de garantizar la seguridad del espacio aéreo canario durante las próximas décadas.