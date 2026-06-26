La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias reconoce a 50 empresas por su compromiso con un turismo más sostenible

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha reconocido a 50 empresas por su compromiso con un modelo turístico más sostenible, responsable y conectado con el territorio. La entrega de los distintivos Soy Canary Green tuvo lugar durante el I Foro de Líderes Soy Canary Green, celebrado en la Bodega El Lomo, en Tegueste.

El encuentro reunió a representantes institucionales, empresas, entidades colaboradoras y profesionales vinculados al turismo para analizar los desafíos que afronta el sector en Canarias. La jornada puso el foco en la necesidad de avanzar hacia un modelo que tenga en cuenta la conservación del territorio, la calidad de vida de la población residente, la digitalización y la colaboración entre administraciones y tejido empresarial.

La AMTC, que agrupa a 14 municipios turísticos del Archipiélago, impulsa el proyecto Soy Canary Green como parte de la estrategia Canary Green. La iniciativa busca promover prácticas responsables en destinos con una elevada actividad turística y facilitar que empresas, instituciones y ciudadanía participen en la transformación del modelo.

Distintivos para 50 empresas y reconocimiento a embajadores

Durante el foro, la asociación entregó los distintivos de sostenibilidad Soy Canary Green a 50 empresas que se han sumado al proyecto.

Además, la AMTC reconoció la labor de 20 embajadores y embajadoras de distintos sectores por su contribución a difundir los objetivos de la iniciativa y a movilizar a otros agentes del ámbito turístico, empresarial y social.

También se realizó un reconocimiento especial a las nueve organizaciones que han formalizado su adhesión como socios estratégicos: Joyas Sostenibles, Clúster de Enoturismo de Canarias, Canarian Hospitality, Canary Wine, Animal Wise, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Fundación Líneas Romero, Turitop y Loro Parque Fundación, vinculada a Loro Parque, Siam Park y Poema del Mar.

Un foro para debatir sobre el futuro del turismo

El I Foro de Líderes Soy Canary Green incluyó la mesa redonda Alianzas que transforman destinos: cómo la colaboración impulsa el turismo sostenible en Canarias, moderada por Borja de Mesa, vicepresidente del Clúster de Enoturismo de Canarias.

La jornada estuvo conducida por Borja Suaza, gerente de la gestora hotelera Canarian Hospitality y embajador de la Comisión Europea para el Cambio Climático.

La inauguración contó con la participación de la alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno; el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto; y el director territorial de Telefónica en Canarias, Juan Flores.

Onalia Bueno defendió que las empresas y entidades reconocidas muestran que la sostenibilidad no se limita al ámbito ambiental, sino que también implica proteger la identidad de Canarias, preservar el territorio y mejorar la calidad de vida en los municipios turísticos.

Por su parte, la concejala de Turismo de Santiago del Teide, Luz Goretti Gorrín, destacó el papel de las empresas que se incorporan al proyecto y señaló que el éxito del turismo debe medirse también por su capacidad para generar bienestar y construir un modelo más responsable.

Medidas municipales para reducir impacto y ordenar los destinos

La responsable de la secretaría técnica del proyecto, Carmen de Miguel, presentó algunas de las actuaciones que los municipios de la AMTC han puesto en marcha dentro de esta estrategia.

Entre las medidas destacan la instalación de 2.700 luminarias más eficientes, con un ahorro energético de hasta el 75%. Según la organización, este ahorro equivale a 3.352 viajes en avión entre Madrid y Tenerife.

También se han instalado 55 puntos de recarga para vehículos eléctricos, sensores para controlar el aforo de las playas y evitar situaciones de masificación, y píldoras formativas para ayudar a empresas del sector a aplicar medidas prácticas de sostenibilidad.

Estas actuaciones se enmarcan en una línea de trabajo orientada a mejorar la gestión de los destinos turísticos, reducir impactos y facilitar herramientas útiles a empresas y administraciones locales.

Una nueva aplicación para turistas y empresas sostenibles

Durante el encuentro se presentó también el funcionamiento de la nueva aplicación Soy Canary Green, una herramienta diseñada para acercar a los turistas información de interés y servicios ofrecidos por empresas vinculadas a prácticas sostenibles.

La aplicación pretende facilitar que los visitantes identifiquen actividades, experiencias y negocios que forman parte de este movimiento, además de reforzar la visibilidad de empresas que han incorporado medidas responsables en su actividad.

Desde el proyecto se plantea la digitalización como una vía para ordenar mejor la oferta, favorecer decisiones más informadas y dar mayor protagonismo a experiencias menos masificadas.

Colaboración público-privada y territorio

La mesa redonda del foro abordó el papel de la colaboración público-privada en la transformación turística de Canarias.

Participaron Vanesa Fontes, responsable de la Fundación Líneas Romero; Sara Torres, directora científica de Animal Wise; Silvina González, Revenue Operations Manager de Turitop; Borja Suaza, en representación del tejido empresarial turístico; y Borja de Mesa, vicepresidente del Clúster de Enoturismo de Canarias y representante de la D.O.P. Islas Canarias Canary Wine.

Durante el debate se señaló que la sostenibilidad debe entenderse como un eje estructural del turismo, no como un complemento. Los participantes coincidieron en que la transformación del modelo requiere la implicación de administraciones, empresas, comunidad científica y ciudadanía.

Innovación y soluciones adaptadas a las Islas

Vanesa Fontes subrayó la importancia de generar alianzas que impulsen la sostenibilidad social, ambiental y económica, teniendo en cuenta la condición insular de Canarias y la necesidad de respuestas adaptadas a un territorio fragmentado.

Sara Torres destacó que Soy Canary Green puede servir como plataforma para avanzar hacia prácticas responsables desde una mirada colectiva, con participación de empresas, administraciones públicas, comunidad científica y sociedad civil.

Desde el ámbito de la digitalización turística, Silvina González apuntó que la sostenibilidad debe integrarse también en la experiencia digital del viajero, dando visibilidad a actividades menos saturadas y ayudando a distribuir mejor los flujos turísticos.

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Borja Suaza defendió que la preservación del destino debe ser una prioridad compartida para las empresas del sector, mientras que Borja de Mesa señaló que el enoturismo puede actuar como puente entre el territorio vitivinícola y la actividad turística.