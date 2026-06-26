El artista tinerfeño Ubay Murillo participa en la feria de arte contemporáneo CAN Ibiza

El artista canario Ubay Murillo (Tenerife, 1978) desembarca este fin de semana en la CAN Art Fair Ibiza de la mano de la galería lagunera Artizar. La feria, que celebra su quinta edición, se ha consolidado en pocos años como una cita estratégica para las galerías que buscan abrirse a un público internacional, especialmente en un contexto como el de Ibiza, donde el coleccionismo convive estos días con el turismo, el verano y la circulación de visitantes de alto poder adquisitivo.

Para Artizar, con sede en Tenerife y Madrid, esta primera participación en la feria supone una oportunidad para reforzar su presencia fuera del Archipiélago y acercar el trabajo de sus artistas a nuevos coleccionistas. “Para nosotros era muy importante tener presencia en las Islas Baleares, ahora que está tan en auge, sobre todo para un público mucho más internacional que viene aquí de veraneo”, explica la comisaria del proyecto y directora de Artizar Madrid Inés Alonso.

Una feria joven pero de gran potencial

La elección de Ibiza no es casual. CAN Art Fair procede del entorno de Urbanity, feria vinculada a Madrid, y forma parte del proyecto Contemporánea Art Now, una plataforma con una extensa trayectoria en el circuito artístico. Aunque la cita ibicenca es joven, Alonso subraya que cuenta con una estructura y una red previa que la hacen especialmente atractiva para una galería como Artizar. “Es una oportunidad muy buena”, señala Alonso.

Ese recorrido previo, añade, ha permitido a la galería acceder a perfiles con los que todavía no tenía contacto. “Ellos ya tienen mucha gente con la que trabajan desde hace un montón de tiempo y eso nos ha garantizado llevar a un público más amplio”, apunta Alonso. La participación en la feria se entiende, por tanto, no solo como una acción puntual, sino también como una forma de generar nuevas relaciones.

Varias personas en Ibiza. / El Día

El artista

El protagonista de esta primera presencia de Artizar en CAN Ibiza es Ubay Murillo. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de la Laguna (ULL), vive y trabaja entre Canarias y Berlín desde hace más de una década y lo hace caballo entre varias disciplinas como la pintura, el collage y la instalación en las que combina diversas metodologías y soluciones visuales de un medio a otro y en diferentes soportes.

La galería tinerfeña consideró que su obra podía encajar especialmente bien con el contexto de la isla balear y con el tipo de propuesta que querían presentar. “Nos parecía que era un artista que podía cuadrar muy bien con el estilo de esta feria y con lo que creíamos que teníamos que traer aquí: una obra muy potente, con mucho color, muy vibrante”, explica la comisaria.

En el stand C9

Artizar presenta en el stand C9 una instalación expositiva compuesta por tres cuadros y varios elementos, además de dos pinturas de la serie Evaporarse. Entre las piezas figuran obras de gran formato, como una de 140 por 140 centímetros y otra de 210 por 140. La propuesta se completa con una pequeña serie de dibujos a tinta sobre papel enmarcados, con la intención de ofrecer distintos formatos y rangos de precio.

La idea, según Alonso, es que la presencia de Ubay Murillo en la feria pueda conectar con perfiles diversos de coleccionistas. “Queríamos conseguir un poco obra de todos los rangos y precios y que todo el mundo pueda llevarse un cachito”, señala.

La feria arrancó este viernes con una recepción positiva para la propuesta de Artizar. La comisaria asegura que el stand ha despertado interés desde el primer día, tanto por las piezas seleccionadas como por la forma en que han sido presentadas. “Vimos muy buenas críticas, a la gente le gustó mucho, mucha gente volvió, nos felicitó tanto por las piezas como por el montaje, así que estamos muy contentos”, afirma.

El artista también viajó

Murillo se encuentra además estos días en Ibiza, acompañando personalmente el proyecto y viviendo de cerca la recepción de su obra en una feria que permite situar la creación canaria en un escaparate de proyección internacional. Su presencia refuerza la apuesta de Artizar por llevar a sus artistas a contextos donde puedan dialogar con nuevos públicos y coleccionistas.

La participación en CAN Art Fair Ibiza confirma también la voluntad de la galería de ampliar su radio de acción desde Canarias hacia otros territorios. En esta ocasión, el puente se tiende entre dos archipiélagos: Canarias y Baleares.