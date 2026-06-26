Ángel Víctor Torres expresa la preocupación de Canarias por el doble terremoto en Venezuela: "Lo sentimos en el corazón"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado este viernes su profunda preocupación por las consecuencias del doble terremoto registrado en Venezuela y aseguró que las administraciones españolas permanecen pendientes de la evolución de la emergencia.

Durante unas declaraciones, el ministro calificó de "consternación" el sentimiento que existe tras conocerse el alcance del desastre. Explicó que la información disponible apunta a una situación de gran incertidumbre y reconoció que tanto él como numerosas personas de Canarias siguen los acontecimientos con especial inquietud debido a los fuertes vínculos históricos, familiares y sociales que unen al archipiélago con el país sudamericano.

Contacto con las autoridades españolas

Torres explicó que ha mantenido contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, así como con el delegado del Gobierno de España en Caracas, para conocer la evolución de la situación sobre el terreno y el estado de los ciudadanos españoles.

Según indicó, los datos disponibles en ese momento apuntaban a "sobre 90 personas desaparecidas y dos fallecidas", aunque advirtió de que las cifras podrían variar conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.

El ministro recordó además que entre las personas afectadas hay ciudadanos canarios y residentes con vínculos directos con Canarias, lo que incrementa la preocupación existente en el Archipiélago.

Ayuda internacional y seguimiento de la emergencia

Ángel Víctor Torres señaló que ya se han puesto en marcha los mecanismos de ayuda internacional para responder a la emergencia y subrayó que será necesario esperar al desarrollo de las próximas horas para conocer el alcance real de los daños personales y materiales.

El ministro reconoció además que conoce personalmente a algunas personas que permanecen desaparecidas, motivo por el que aseguró que el impacto emocional de esta tragedia se vive de forma especialmente intensa entre la comunidad canaria.

Venezuela, un país con una estrecha relación histórica con Canarias

Durante su intervención, Torres hizo referencia a la histórica relación entre Canarias y Venezuela, marcada durante décadas por la emigración de miles de canarios que encontraron en el país sudamericano un lugar donde desarrollar su vida.

En ese contexto, afirmó que, aunque el terremoto se haya producido a miles de kilómetros de distancia, en Canarias "se ha sentido en el corazón". Recordó además la expresión popular que durante años ha definido a Venezuela como "la octava isla" por la estrecha conexión entre ambos territorios. Añadió que, tras el reconocimiento de La Graciosa como octava isla habitada del archipiélago, muchos canarios consideran ahora simbólicamente a Venezuela como "la novena isla", reflejando el profundo vínculo humano, cultural y familiar que continúa existiendo entre ambos pueblos.

Ayuda del Gobierno de España a Venezuela

Esta noche el avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio despegó en torno a las 03.00h desde la Base Aérea de Torrejón (Madrid). A bordo se encuentran 59 militares de la UME y dos ingenieros del ejército de Tierra, además de 8 unidades caninas y material de apoyo al rescate como cámaras y geófonos, señalan fuentes del Gobierno de España.

Está previsto que lleguen a en torno a las 12-13h (hora española) para su traslado a Caracas.

El avión también transporta material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras.

Además, se encuentra a bordo un equipo de la AECID para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias y ha puesto a disposición todas sus capacidades.

Asimismo, el Gobierno tiene operativas todas las líneas de emergencia consular cuyos números se pueden consular en la web, así como en las redes sociales deL Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada en Caracas.

El contacto desde Exteriores con el canciller venezolano, Yván Gil, es permanente, con la finalidad de concretar las necesidades que se vayan identificando.