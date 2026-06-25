Las 'tripas' del Teide se agitan por tercera vez en una semana: más de un centenar de microseísmos imperceptibles sacuden Tenerife

Al Teide le vuelven a sonar las tripas. Tras dos días de actividad muy débil, durante la madrugada las entrañas de Tenerife han registrado nuevos pulsos de actividad sísmica al oeste de Las Cañadas. En total, en estas 24 últimas horas, se han registrado más de un centenar de terremotos y pequeños pulsos que se entrelazan entre sí. De ellos, 24 han podido ser localizados hasta el momento, aunque la actividad aún no ha terminado.

Tras dos días con actividad, pero relativa calma en las entrañas del gran volcán, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un nuevo incremento en la actividad sismo-volcánica bajo la isla de Tenerife; el tercero desde la semana pasada.

El pico de actividad comenzó de madrugada

Desde esta medianoche se han registrado varios pulsos de actividad, siendo más destacado el que se produjo sobre las 3:54 horas de la madrugada. A la vez, se han producido varios terremotos volcanotectónicos de baja magnitud en otros puntos de la isla. En concreto, se han detectado tres en la franja que separa Gran Canaria y Tenerife, el conocido como volcán de Enmedio, siendo el mayor de magnitud 2,6.

Bajo la isla, sin embargo, la mayor parte de los epicentros se encuentran situados en la zona oeste de las Cañadas, principalmente en los términos municipales de Guía de Isora y Vilaflor de Chasna. Esta inusual actividad sísmica –que ya se ha convertido en parte de la nueva normalidad bajo el Teide– se encuentra entre 10 y 16 kilómetros por debajo del nivel del mar.

Terremotos poco energéticos

Los terremotos tienen poca energía, como en otras ocasiones, aunque esta vez se han alcanzado los 2.0 MbLg. Pese a ello, ninguno de los 107 eventos ha sido sentido por la población.

Durante este evento, se registraron pulsos de diferente naturaleza que incluyen terremotos y eventos de baja frecuencia (LP) y eventos híbridos (una mezcla de ambos) que son los predominantes en este proceso.

Este tipo de actividad es similar a la registrada desde principios de año y no aumenta la probabilidad de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife. Los investigadores consideran que estos eventos sísmicos tiene relación con el movimiento de fluidos magmáticos (ya sean líquidos o gas) circulando e interactuando con las rocas de las profundidades de la isla.

No implica una erupción a corto o medio plazo

Este tipo de sismicidad, de forma aislada, no implica necesariamente una evolución hacia una erupción ni a medio ni a largo plazo. Sin embargo, la persistencia de la actividad en una misma región es compatible con la permanencia de un proceso activo localizado.

El IGN, como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar con la tecnología actual los parámetros más destacados y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.