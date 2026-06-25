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Terremoto en Venezuela, en directo | Tenerife sigue la tragedia que deja al menos 164 muertos y 1.000 heridos
Un doble seísmo con magnitudes 7,2 y 7,5 ha dejado al menos 164 muertos y 700 heridos en el país, aunque las cifras podrían aumentar
A. Romero / O. González
Al menos 164 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
American Airlines cancela los vuelos de Miami a Caracas
American Airlines canceló este jueves sus vuelos de Miami a Caracas, por ahora la única ruta directa entre Estados Unidos y Venezuela, tras los dos terremotos del miércoles en el país suramericano, que cerró el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
Saquean comercios en zonas afectadas por los terremotos
Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira (norte) varios de los comercios destruidos por dos terremotos ocurridos el miércoles en este país suramericano, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas. Montándose sobre los techos de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas ingresaron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.
Irene Mederos
Ismael Mejías, cabo de bomberos: "Canarias no tiene capacidad real de ayudar en Venezuela"
Solo la UME y el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid están certificados para actuar en este tipo de emergencias.
El Día
Curbelo traslada la solidaridad de La Gomera con Venezuela tras los fuertes terremotos de este jueves
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha trasladado este jueves un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano tras los terremotos registrados ayer en el país, y ha expresado el compromiso de la Institución insular para colaborar en la atención de las necesidades que puedan tener los ciudadanos afectados, especialmente la comunidad gomera residente en Venezuela.
Curbelo explicó que el Cabildo mantiene contacto permanente con la Asociación Benéfico Cultural Isla de La Gomera, entidad de referencia para la comunidad gomera en el país, con el objetivo de conocer de primera mano la situación de las familias y articular, en caso de ser necesario, las medidas de apoyo que permitan dar respuesta a sus necesidades más urgentes.
“Venezuela forma parte de la historia familiar de La Gomera. Son muchos los vínculos que nos unen con este país y, en momentos de dificultad, nuestra obligación es estar cerca de quienes nos necesitan”, afirmó el presidente insular, quien subrayó que “la solidaridad del pueblo gomero siempre ha estado presente y hoy vuelve a estarlo con más fuerza”.
El Ejército de EEUU "se moviliza rápidamente"
Las Fuerzas Armadas estadounidenses están "movilizándose rápidamente" para ayudar al Gobierno de Venezuela en los esfuerzos de rescate y recuperación tras los dos terremotos del miércoles, informó este jueves el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom). El organismo militar, con sede en Florida, anunció en un comunicado que, por instrucciones del Departamento de Guerra, trabaja con el Departamento de Estado para "apoyar las operaciones de socorro del Gobierno estadounidense en Venezuela" después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.
Última hora
Suben a 188 los muertos en Venezuela y a 1.520 los heridos tras los dos fuertes terremotos.
Canadá prepara ayuda humanitaria
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este jueves que su Gobierno prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras dos terremotos que han causado al menos 160 muertos, y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyos gobiernos Ottawa mantiene profundas diferencias políticas. En una rueda de prensa celebrada este jueves en Ottawa, Carney calificó lo ocurrido como una tragedia en rápida evolución y señaló que Canadá trabaja con sus socios para proporcionar asistencia humanitaria, con un anuncio oficial previsto para más tarde.
Uruguay, lista para ayudar
La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, manifestó que el Gobierno uruguayo espera por "lo que indique Venezuela que necesita" para enviar ayuda, a raíz de la emergencia que atraviesa el país. "Hay cosas que Uruguay puede hacer, hay otros recursos que Uruguay no tiene tampoco disponibles y que otros países sí los pueden tener, así que habrá también que determinar qué es lo que desde Venezuela llega como mensaje de necesidades inmediatas", explicó Csukasi este jueves a EFE.
Habla Guterres
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este jueves sus condolencias a Venezuela tras los dos devastadores terremotos que azotaron en la víspera al centro del país suramericano y destacó la coordinación de los equipos humanitarios del organismo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. "El secretario general está profundamente consternado por la pérdida de vidas y la destrucción generalizada causadas por los devastadores terremotos que sacudieron ayer a Venezuela. Expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos", aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
Sánchez habla con Delcy Rodríguez
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le ha garantizado la ayuda necesaria de España tras los efectos de los dos terremotos sufridos por su país. Sánchez ha informado en las redes sociales de esa conversación, en la que ha dicho que le ha trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.
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