Terremoto en Venezuela, en directo | Tenerife sigue la tragedia que deja al menos 164 muertos y 1.000 heridos

Curbelo traslada la solidaridad de La Gomera con Venezuela tras los fuertes terremotos de este jueves

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha trasladado este jueves un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano tras los terremotos registrados ayer en el país, y ha expresado el compromiso de la Institución insular para colaborar en la atención de las necesidades que puedan tener los ciudadanos afectados, especialmente la comunidad gomera residente en Venezuela.

Curbelo explicó que el Cabildo mantiene contacto permanente con la Asociación Benéfico Cultural Isla de La Gomera, entidad de referencia para la comunidad gomera en el país, con el objetivo de conocer de primera mano la situación de las familias y articular, en caso de ser necesario, las medidas de apoyo que permitan dar respuesta a sus necesidades más urgentes.

“Venezuela forma parte de la historia familiar de La Gomera. Son muchos los vínculos que nos unen con este país y, en momentos de dificultad, nuestra obligación es estar cerca de quienes nos necesitan”, afirmó el presidente insular, quien subrayó que “la solidaridad del pueblo gomero siempre ha estado presente y hoy vuelve a estarlo con más fuerza”.