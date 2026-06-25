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Terremoto en Venezuela, en directo | La comunidad venezolana en Tenerife sigue con angustia la evolución del desastre natural

Un doble seísmo con magnitudes 7,2 y 7,5 ha dejado al menos 164 muertos y 700 heridos en el país, aunque las cifras podrían aumentar

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A. Romero

Al menos 164 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

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