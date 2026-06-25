Terremoto en Venezuela, en directo | La comunidad venezolana en Tenerife sigue con angustia la evolución del desastre natural

Al menos 164 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Una venezolana desde Tenerife: "Mi familia me venía a visitar el domingo por mi graduación, pero los terremotos han destrozado el aeropuerto" Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron esta madrugada Venezuela, dejando—hasta el momento— 164 víctimas mortales, y un millar de heridos y daños materiales. Para la población de Canarias, históricamente vinculada a la que muchos conocen como la octava isla, los problemas de comunicación derivados de esta catástrofe natural han sido una de sus principales preocupaciones. Y es que el contacto entre quienes residen en el Archipiélago y sus familiares y amigos en Venezuela se ha visto afectado por las interrupciones en las redes. Pero por suerte, Johanna Expósito, una venezolana afincada en Tenerife desde hace seis años, no ha sido una de esas. Lee la noticia completa.

José Domingo Méndez Efraín Medina, consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife: "Estoy descorazonado y en estado de shock por los terremotos de Venezuela" Efraín Medina, consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife, se mostró este martes "absolutamente descorazonado y en shock" tras conocer las primeras imágenes y noticias de los dos terremotos registrados en Venezuela, país al que se siente estrechamente vinculado y en el que residió durante parte de su vida. Lee la noticia completa.

Deyanira Romero, vecina de Caracas, tras el terremoto: "Con la crisis no hay suficientes rescatistas, hay gente buscando en los escombros" Caracas amanece este jueves en shock y marcada por el temor a nuevas réplicas tras el fortísimo terremoto registrado este miércoles a las seis de la tarde -hora local-, que dejó un balance preliminar de 164 fallecidos. Deyanira Romero, trabajadora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), atiende a El Periódico de Catalunya a las cinco y media de la mañana, tras pasar una noche en vela, como gran parte de la población venezolana, que sigue pendiente de la situación y que en las últimas horas ha sufrido nuevos temblores. Lea la noticia completa.

Muere en el terremoto de Venezuela la hispano-venezolana Alazne Solabarrieta Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, ha fallecido este jueves en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino. El marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según han informado a Europa Press fuentes familiares. Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Vizcaya) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela. Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, exdirectora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia.

El Cabildo de Tenerife transmite su cercanía, apoyo y compromiso con Venezuela

El Gobierno de Venezuela crea un fondo de 200 millones de dólares para atender la emergencia La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de su país, golpeado el miércoles por dos potentes terremotos que han causado al menos 164 muertos, 971 heridos y cuantiosos daños materiales. "Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas" , anunció la funcionaria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Clara Santamaría Una venezolana que reside en Tenerife: "Mi familia me venía a visitar el domingo por mi graduación, pero los terremotos han destrozado el aeropuerto" Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron esta madrugada Venezuela, dejando—hasta el momento— 32 víctimas mortales, 700 heridos y daños materiales. Para la población de Canarias, históricamente vinculada a la que muchos conocen como la octava isla, los problemas de comunicación derivados de esta catástrofe natural han sido una de sus principales preocupaciones. Y es que el contacto entre quienes residen en el Archipiélago y sus familiares y amigos en Venezuela se ha visto afectado por las interrupciones en las redes. Pero por suerte, Johanna Expósito, una venezolana afincada en Tenerife desde hace seis años, no ha sido una de esas. Lee la noticia completa

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, asegura en sus redes sociales que el pueblo de Tenerife está con Venezuela

Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelan sus vuelos entre Madrid y Caracas Las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que este jueves tenían previsto salir desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, como consecuencia del terremoto en Venezuela. Iberia ha cancelado el vuelo que debía salir de Madrid hoy a las 13.40 con destino Caracas, Air Europa el que tenía salida programada a las 16.20 y Plus Ultra el de las 13.00, han confirmado a EFE los portavoces de estas compañías. La vuelta desde Maiquetía al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba prevista para las 19.00 (hora local) en los casos de Iberia y Plus Ultra, mientras que a las 21.40 estaba planificada la de Air Europa.