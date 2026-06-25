Recomendaciones de las autoridades ante un terremoto o un maremoto

Los últimos terremotos acaecidos en Venezuela, donde hay alrededor de 55.000 canarios residentes, que han dejado un panorama devastador en las zonas de Caracas y La Guaira, unido a los constantes seísmos que se registran en Canarias constantemente, nos ponen en situación sobre los efectos inesperados de la naturaleza. Y, sobre todo, nos invitan a reflexionar sobre si sabríamos cómo actuar ante una situación de este tipo.

Seguramente, alguna vez has visto, ya sea en las noticias o en el cine, que la gente se cubre debajo de una mesa, o sale al exterior para evitar que algún objeto le caiga encima o quedar bajo los escombros en caso de derrumbe, pero ¿sabes realmente qué es lo que tienes que hacer en caso de un terremoto o maremoto?

Si tienes dudas sobre qué hacer ante una situación de este tipo, te dejamos las recomendaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:

Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella

En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio

En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas

En el exterior, alejarse de edificios , muros y postes eléctricos

, muros y postes eléctricos Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.

Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos

Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas

El barrio de Los Palos Grandes, al este de Caracas, tras el terremoto / William Campos

¿Qué hacer en caso de maremoto?

Igualmente, aunque los maremotos o tsunamis en Canarias son totalmente excepcionales, no está de más estar informado. Esto es lo que debes hacer:

Tener identificadas zonas de evacuación accesibles en 15 minutos a pie

Dirigirse a lo más elevado y tierra adentro posible

Alejarse de ríos y desembocaduras al mar

Si te arrastran las olas, agarrarse a algo que flote

Si se está en una embarcación, navegar mar adentro hasta que la profundidad sea superior a 100 metros

Subir por encima de una tercera planta de un edificio o a la azotea de una construcción sólida

Como último recurso, subirse a un árbol

Tener precaución con los cables y objetos que puedan caer

Tsunami de Japón del 2011, en Fukushima. / EFE

¿Cuándo evacuar?

Cuando se esté cerca de la costa y se sienta un terremoto fuerte o prolongado

Cuando se observe una retirada rápida y evidente del mar, ya que volverá bruscamente

Cuando se oiga un rugido similar al de un tren

Cuando haya una alerta o comunicado oficial

Muy importante: no esperar a ver las olas, ya que podría ser tarde

¿Cuándo se puede regresar?