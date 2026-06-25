Ismael Mejías, cabo de bomberos: "Canarias no tiene capacidad real de ayudar en Venezuela"

Canarias tiene la mirada puesta en la octava isla a pesar de que no cuenta con el personal ni material para asistir a los millones de venezolanos afectados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país. Hasta el momento se han contabilizado 164 fallecidos y miles de heridos, una cifra que, según advierte el cabo de bomberos de Gran Canaria Ismael Mejías, "irá aumentando a medida que pasen las horas". El efectivo subraya que, en este tipo de catástrofes, las primeras 24 y 48 horas resultan cruciales para localizar y rescatar a personas con vida bajo los escombros.

La comunidad internacional se prepara para enviar personal especializado en este tipo de operaciones. Se trata de los equipos de búsqueda y rescate urbano, conocidos como USAR, unidades capacitadas para intervenir en estructuras colapsadas tras terremotos u otras grandes catástrofes. Canarias intentó en su momento contar con un equipo de estas características, pero el proyecto no prosperó por la falta de personal suficiente para garantizar, al mismo tiempo, la atención ordinaria de emergencias en las Islas. El cabo de bomberos Ismael Mejías explica que, de existir una unidad certificada, sería necesario disponer de una plantilla amplia que permitiera desplazar efectivos a Venezuela sin dejar desprotegido el servicio en las Islas.

Equipo de Bomberos de Gran Canaria en una intervención de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC). / LP / DLP

En España existen dos equipos USAR certificados, el de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. En este sentido, Mejías advierte de que "Canarias no tiene capacidad real de ayudar" en una intervención internacional de estas características. Además, Ismael Mejías señala otras carencias materiales: el Archipiélago no dispone de plantas potabilizadoras transportables para este tipo de catástrofes, carece de herramientas actualizadas para perforar grandes espesores de hormigón y cuenta con un TPL antiguo que no estaría al día para una intervención de estas características.

Quienes sí tienen una capacidad más rápida para actuar son países como México y Colombia, que también cuentan con equipo USER "muy potentes", según Mejías y se encuentran más próximos a la catástrofe.

Rutas accesibles para enviar ayuda

La principal preocupación, en terminos de enviar ayuda, se centra ahora en el estado de las infraestructuras. Puesto que, aunque los equipos especializados están preparados para trabajar durante varias jornadas seguidas en la búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo el hormigón, la movilidad puede convertirse en uno de los mayores obstáculos tras un terremoto de esta magnitud. Carreteras cortadas, puentes derrumbados o accesos bloqueados pueden impedir que los equipos de emergencia lleguen de inmediato a las zonas asignadas. Por ello, antes de desplegar el grueso de los efectivos, los mandos de coordinación suelen recabar información sobre las rutas disponibles, buscar vías alternativas y organizar la llegada de medios y materiales sobre el terreno.

En este contexto, las primeras 48 horas son las más críticas. A partir de entonces las probabilidades de supervivencia, según el personal especializado en la Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), caen al 33% hasta reducirse al 7% en los primeros cinco días. Aun así, Mejías señala que hay casos en los que "se ha encontrado a gente con vida hasta una semana y media más tarde".

Pero, más allá del rescate, la prioridad inmediata es atender a la población superviviente. Mejías subraya que, en una catástrofe de este tipo, lo primero que necesita la población es agua potable, además de alimentos. Por eso, considera clave contar con plantas potabilizadoras transportables, preparadas para ser enviadas en avión como carga de emergencia. Según explica, Canarias no dispone actualmente de este tipo de medios, lo que limita su capacidad real de ayuda en una catástrofe internacional.