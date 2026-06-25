El Gobierno de Canarias mandará ayuda a Venezuela tras los dos terremotos ocurridos en el país

El Gobierno de Canarias prepara el envío de ayuda a Venezuela tras los dos terremotos de mangnitud 7,2 y 7,5 registrados en el país y mantiene abierta una ronda de contactos con entidades canarias en territorio venezolano para conocer el alcance real de la emergencia. El Ejecutivo autonómico admite que la información disponible todavía es escasa y que existen dificultades para obtener datos de primera mano por la caída de comunicaciones en varias zonas afectadas.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, trasladó este jueves la "preocupació" y la "tristeza" del Ejecutivo por la situación que atraviesa el pueblo venezolano, así como por la incertidumbre que viven miles de familias canarias con vínculos directos en el país.

"En primer lugar, me gustaría transmitir la preocupación y tristeza por el pueblo venezolano. Estamos haciendo seguimiento de la información que nos está llegando", señaló Cabello durante su comparecencia.

Reunión de Exteriores, Seguridad y Emergencias

El portavoz explicó que el presidente del Gobierno de Canarias ha convocado a las áreas de Exteriores, Seguridad y Emergencias para hacer seguimiento de la situación y coordinar una posible respuesta desde el Archipiélago.

Según Cabello, el Ejecutivo trabaja en una primera fase de evaluación, marcada todavía por la falta de datos fiables. "Ahora mismo la información es muy poca. Nos está costando tener información, ya que han caído muchas de las redes de comunicación y está siendo muy difícil tener información de primera mano", indicó.

Contacto con entidades canarias en Venezuela

Cabello confirmó que el Ejecutivo ha logrado contactar con 17 entidades canarias presentes en Venezuela. Estas organizaciones han trasladado algunos datos sobre la situación, aunque el portavoz insistió en que aún hay "más dudas que certezas".

"Nos transmiten un cierto grado de información, pero con más dudas que certezas al respecto", afirmó.

El presidente del Gobierno de Canarias también ha establecido contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para ofrecer la colaboración del Ejecutivo autonómico y poner a disposición los medios que puedan resultar necesarios.

Cabello recordó que cualquier envío de ayuda internacional deberá coordinarse a través del Ministerio de Exteriores, como administración competente en este tipo de actuaciones.

Una reunión a las 14:00 horas con las entidades

El Gobierno de Canarias ha convocado para las 14:00 horas, hora canaria, una reunión telemática con las entidades canarias en Venezuela que puedan conectarse, con el objetivo de elaborar un diagnóstico más preciso de la situación.

La intención del Ejecutivo es recabar información directa sobre las zonas más afectadas, las necesidades urgentes y el estado de los canarios y descendientes residentes en el país.

Cabello explicó que también se ha convocado una reunión para coordinar el impulso de un posible envío de ayuda en esta fase de emergencia.

El Gobierno quiere conocer primero qué tipo de recursos son más necesarios antes de activar cualquier envío, especialmente en un contexto en el que las comunicaciones continúan siendo inestables en determinadas áreas.

Coordinación con el Parlamento de Canarias

El Ejecutivo autonómico también prevé informar a la Junta de Portavoces del Parlamento de Canarias para coordinar la información y trasladar con transparencia los datos que se vayan conociendo.

Cabello insistió en que, por ahora, no hay cifras oficiales confirmadas por parte del Gobierno de Canarias sobre víctimas o daños materiales. "No hemos podido tener ninguna confirmación ni cifras oficiales. Hemos convocado a las entidades para poder evaluar todo. Hay información muy contradictoria todavía", señaló.

El portavoz pidió cautela ante la circulación de datos no verificados y recalcó que lo prioritario en estos momentos es atender la fase de emergencia.

Mensaje de apoyo a las familias canarias

El Gobierno de Canarias quiso trasladar un mensaje de apoyo a los canarios con familiares en Venezuela y a los descendientes de isleños que residen en el país. "Intentamos mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a los descendientes y al pueblo canario que tiene familiares en Venezuela", afirmó Cabello.

El portavoz recordó que en Venezuela reside una comunidad cercana a los 70.000 canarios, además de una amplia comunidad venezolana asentada en Canarias. Esa doble relación convierte la emergencia en un asunto de especial sensibilidad para el Archipiélago.

Cabello pidió mantener la calma, pese a reconocer la tensión que se vive entre muchas familias que todavía esperan noticias de sus allegados.

Preocupación especial por La Guaira

El portavoz del Ejecutivo señaló que existe preocupación por la situación en La Guaira, donde hay una comunidad canaria importante. "Hay una comunidad canaria importante. Estamos esperando a tener más información", indicó.

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El Gobierno mantiene el seguimiento de la situación y espera que la reunión con las entidades canarias en Venezuela permita obtener una imagen más clara de las necesidades inmediatas.