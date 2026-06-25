El Gobierno de Canarias constituye una comisión para hacer seguimiento de la situación en Venezuela tras el doble terremoto
El Ejecutivo regional envía todo su "cariño y solidaridad" al pueblo venezolano en estos momentos y analiza cualquier posible incidencia que pueda afectar a la comunidad canaria en el país
Europa Press
El Gobierno de Canarias constituye este jueves una comisión de seguimiento para analizar la situación en Venezuela, y su posible afección a la comunidad canaria residente en el país, tras los desvastadores terremotos que han sacudido en las últimas horas el país y que han dejado más de 30 muertos confirmados por el momento.
"Solo podemos expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela", ha señalado el portavoz del Gobierno, Afonso Cabello, en declaraciones ofrecidas a los medios, donde ha trasladado "la incertidumbre" que protagoniza unos momentos en donde el Gobierno de Canarias "quiere estar cerca de un país hermano, y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familias".
Fernando Clavijo y Manuel Domínguez suspenden sus agendas
Por este motivo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, han suspendido su agenda prevista este jueves para poder hacer un seguimiento directo de la situación y poder establecer contacto con todas las entidades canarias y el Consulado General de España en Venezuela.
"Vamos a constituir un grupo para poder hacer seguimiento desde el Gobierno de Canarias con inmediatez y estrecha colaboración y ofrecimiento a todas las entidades. El Gobierno canario quiere enviar todo el cariño y solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil", ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional.
- Tenerife vuelve a temblar y registra más de 200 microterremotos en el entorno de Las Cañadas del Teide
- La primera generación MIR de Urgencias aterriza en Canarias para garantizar el relevo generacional: 'Lo estábamos deseando
- El Teide se despereza: el IGN registra más de medio centenar de terremotos bajo Tenerife en 24 horas
- ¿Cómo es estudiar en una escuela rural?: fin de curso y futuro incierto para los 121 colegios unitarios de Canarias
- Los MIR de Urgencias del HUC critican la falta de especialistas para supervisar su formación: 'No tenemos a quién pedir ayuda
- Sara Alma (31 años, cantante): «Ser canaria es más que un cliché; somos mestizos»
- Los exámenes de julio de la Universidad de La Laguna, en peligro: los alumnos de la ULL convocan protestas y recogen firmas
- Los médicos de Canarias rompen con el Servicio Canario de la Salud y piden a Clavijo que lidere la negociación