Fallece Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha confirmado este jueves el fallecimiento de Ana Brito, actual Directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), aquejada de una enfermedad. "Para sus compañeros y compañeras de la Consejería de Bienestar Social, Ana, entre otras muchas cosas, fue siempre la alegría de los Consejos de Dirección; el orden y la meticulosidad, que reflejaba en sus anotaciones con perfecta caligrafía; la suavidad con la que expresaba cada uno de sus pensamientos; y el compromiso inalterable y la firmeza demostrada a la hora de defender la igualdad y el trabajo bien hecho", publicó el departamento del Gobierno de Canarias al dar a conocer la triste noticia.

"En estos momentos queremos mandar un mensaje de cariño a su familia y amigos, compartiendo el dolor de una pérdida tan sentida", añadieron.

Fernando Clavijo: "Fue una mujer comprometida con una sociedad más justa"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también mostró su pesar por la muerte de Ana Brito a través de sus redes sociales. "Fue una mujer muy comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en todos los ámbitos, especialmente desde las aulas, donde trabajó siempre para educar en igualdad".

Brito era diplomada en Profesorado de Educación General Básica por la Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General Básica de Las Palmas y durante su carrera profesional ocupó el cargo de profesora de primaria y de directora en distintos centros de Gran Canaria, La Palma y El Hierro.

Además, fue concejala de las Áreas de Servicios Sociales, Juventud, Cultura y Deportes, Bibliotecas, Turismo, Educación, Cementerios y Tanatorios del M.I. Ayuntamiento de Valverde (El Hierro) entre los años 2008 y 2011 por la Agrupación Herreña Independiente (AHI).

El 24 de julio de 2023 fue nombrada directora del Instituto Canario de Igualdad. La Consejería de Bienestar Social también ha compartido en las redes sociales su pesar por el fallecimiento de Brito. "Esta tarde ha fallecido la directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito. Para sus compañeras y compañeros de la Consejería, Ana, entre muchas otras cosas, fue siempre la alegría de los Consejos de Dirección; el orden y la meticulosidad, que reflejaba en sus anotaciones con perfecta caligrafía; la suavidad con la que expresaba cada uno de sus pensamientos; y el compromiso inalterable y la firmeza demostrada a la hora de defender la igualdad y el trabajo bien hecho", destacan en el mensaje de la Consejería

Desde Bienestar Social mandan su pésame y cariño a familiares y amigos, "compartiendo el dolor de una pérdida tan sentida".