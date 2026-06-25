La Justicia rechaza suspender la pena de prisión al expolítico majorero Domingo González Arroyo, privado de libertad a los 86 años

El expolítico majorero Domingo González Arroyo (tiene 86 años en la actualidad), alcalde de La Oliva durante 26 años, ingresó de forma voluntaria el pasado lunes, 22 de junio, en el Centro de Inserción Social (CIS) Ángel Guerra, anexo a la prisión de Tahíche (Lanzarote) y dependiente de Instituciones Penitenciarias, en cumplimiento de la condena por un delito contra la Hacienda Pública.

Según el fallo judicial por el que fue condenado en 2021, González Arroyo diseñó un plan para eludir pagar lo que por obligación le correspondía del Impuesto de Sociedades de la empresa Caloufu, de su propiedad. En consecuencia, transfirió los beneficios de esa mercantil de 2005 y 2006 (1,2 millones de euros) a dotaciones a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), que no se atenían a la realidad, a tenor de la sentencia.

El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, ha acordado mantener la ejecución de la pena de cárcel impuesta a González Arroyo por ese fraude fiscal tras haber solicitado el interesado su suspensión. En un auto fechado el pasado 5 de junio, la magistrada determinó que no procede suspender la condena de un año y seis meses de cárcel, ni por la vía ordinaria, ni mediante la modalidad extraordinaria prevista en determinados supuestos, ni tampoco por razones médicas.

Domingo González Arroyo, exalcalde de La Oliva (Fuerteventura), en el juzgado en una imagen de archivo / E. D.

Una multa inicial de 1,2 millones de euros

La condena fue dictada inicialmente el 15 de noviembre de 2021 por el Juzgado de lo Penal Nº2 y posteriormente revisada de forma parcial por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas mediante una resolución emitida el 21 de julio de 2023.

Como consecuencia de este procedimiento, el condenado fue sentenciado a un año y seis meses de prisión, además de una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de cumplimiento de la pena.

La resolución judicial también fijó una multa de 1.239.534,10 euros, acompañada de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Asimismo, se le impuso la prohibición de acceder a subvenciones, ayudas públicas, incentivos fiscales o beneficios vinculados a la Seguridad Social durante un periodo de tres años.

Más de 933.000 euros de responsabilidad civil pendientes

Uno de los aspectos destacados por el órgano judicial es la situación relacionada con la responsabilidad civil derivada de la condena.

Según consta en la documentación judicial, durante la fase de ejecución de sentencia se determinó una responsabilidad civil de 933.471,05 euros, cuantía fijada mediante auto de fecha 17 de julio de 2024.

González Arroyo, hasta la fecha, no ha consignado ninguna cantidad destinada a satisfacer los 933.000 euros de multa

El juzgado recuerda que dicha resolución no fue recurrida, por lo que la cantidad quedó establecida de forma definitiva dentro del procedimiento.

No obstante, la autoridad judicial señala que, hasta la fecha, no se ha consignado ninguna cantidad destinada a satisfacer esa obligación económica.

El juzgado cuestiona la voluntad de reparar el daño causado

La valoración judicial pone el foco en la ausencia de actuaciones encaminadas a compensar económicamente el perjuicio derivado de los hechos por los que fue condenado.

Según recoge el escrito, el órgano judicial concluye que no aprecia una voluntad efectiva de reparación del daño causado. Esta consideración se fundamenta en la inexistencia de pagos destinados a cubrir la responsabilidad civil fijada durante la ejecución de la sentencia.

Además, la resolución menciona expresamente las actuaciones realizadas por la representación procesal del condenado en relación con su situación económica.

Solicitud de declaración de insolvencia

Entre los elementos analizados figura un escrito presentado por la defensa de González Arroyo en el que se solicita la declaración de insolvencia de su representado.

La petición también plantea la imposibilidad de afrontar el pago de la multa impuesta. Esta solicitud se produjo después de que el órgano judicial requiriera la presentación de un plan de pago para atender las obligaciones económicas derivadas de la condena.

Para el juzgado, esta circunstancia constituye uno de los factores que sustentan su valoración sobre la falta de iniciativas dirigidas a reparar el perjuicio económico establecido en el procedimiento.

Domingo González Arroyo / E. D.

Sin motivos para suspender la pena de cárcel

La resolución judicial analiza las circunstancias personales del condenado y concluye que no concurren los requisitos legales necesarios para paralizar el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Uno de los argumentos examinados por el juzgado se refiere al estado de salud del penado. Según recoge el auto, no ha quedado acreditado que padezca enfermedades incurables o crónicas de especial gravedad que hagan incompatible su ingreso en prisión o que supongan un riesgo vital derivado del cumplimiento de la condena.

La magistrada considera que la documentación aportada no permite justificar una suspensión por motivos humanitarios o sanitarios, una de las posibilidades contempladas por la legislación penal en casos excepcionales.

La jueza valora la gravedad de los hechos y la reincidencia

Más allá de la cuestión médica, la resolución realiza una valoración de los antecedentes y de la trayectoria del condenado en relación con el cumplimiento de resoluciones judiciales.

El auto señala que la naturaleza de los hechos por los que fue condenado, junto con la reiteración de conductas delictivas y la reincidencia apreciada, son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre una posible suspensión de la pena.

Según la jueza, las sanciones impuestas anteriormente y las medidas alternativas adoptadas en ocasiones previas no habrían resultado suficientes para evitar nuevas infracciones, circunstancia que influye de forma determinante en la decisión judicial.

Riesgo de reincidencia y función preventiva de la pena

La resolución también hace referencia al riesgo de que el condenado pueda volver a delinquir en el futuro. En este sentido, la magistrada considera que existen elementos objetivos que permiten sostener ese pronóstico, por lo que entiende que debe prevalecer el cumplimiento efectivo de la condena.

El auto recuerda además que las penas privativas de libertad no solo persiguen la reinserción y la prevención individual, sino que también cumplen una función de prevención general. Es decir, buscan reforzar el respeto a las normas y transmitir a la sociedad la necesidad de cumplir las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales.

La jueza sostiene que el sistema penal perdería parte de su eficacia si las sentencias condenatorias no se ejecutaran cuando no existen circunstancias excepcionales que aconsejen lo contrario.

Con esta decisión, el juzgado mantiene la obligación de cumplir la pena impuesta en los términos establecidos en la sentencia. La resolución considera que no concurren razones suficientes para aplicar ninguna de las fórmulas legales de suspensión previstas en el ordenamiento jurídico.

De la UCD a PPMajo

Conocido popularmente como 'Marqués de La Oliva', es uno de los exdirigentes políticos más conocidos y veteranos de Fuerteventura. Su trayectoria pública se prolongó durante varias décadas y le permitió ocupar responsabilidades en prácticamente todas las principales instituciones de representación de la isla y del archipiélago.

Sus primeros pasos en la política llegaron de la mano de la Unión de Centro Democrático (UCD). Posteriormente, formó parte del Centro Democrático y Social (CDS) y, años más tarde, se incorporó al Partido Popular (PP), organización en la que ejerció durante un largo periodo como presidente insular en Fuerteventura.

Sin embargo, su vinculación con la formación conservadora terminó en 2008, cuando decidió abandonar el partido para impulsar un nuevo proyecto político propio, el Partido Progresista Majorero (PPMajo).

Domingo González Arroyo, en un acto político. / E. D.

24 años con mayoría absoluta en La Oliva

Uno de los aspectos más destacados de su carrera fue su extensa etapa como alcalde de La Oliva. González Arroyo permaneció en el cargo durante 26 años, de los cuales 24 gobernó con mayoría absoluta, convirtiéndose en una de las figuras con mayor permanencia al frente de una administración local en Canarias.

Su influencia política también se extendió al ámbito insular y autonómico. Durante dos décadas formó parte del Cabildo de Fuerteventura como consejero y ocupó un escaño en el Parlamento de Canarias durante el mismo periodo. Además, representó a la isla en el Senado durante cuatro años.

Una trayectoria marcada también por la controversia

Junto a su prolongada presencia institucional, la carrera política de González Arroyo estuvo acompañada de momentos de fuerte controversia.

Uno de los episodios más recordados tuvo lugar el 30 de diciembre de 2015, cuando fue desalojado del Ayuntamiento de La Oliva por agentes de la Policía Local en medio de una situación que generó una amplia repercusión pública y política en la isla.

Aquel acontecimiento se convirtió en uno de los capítulos más comentados de la política majorera reciente y marcó el final de una etapa caracterizada por una notable influencia en la vida pública de Fuerteventura.

Pregonero en Casillas del Ángel

El 18 de septiembre de 2023 participó como pregonero de las fiestas en honor a San Roque en Casillas del Ángel, localidad perteneciente al municipio de Antigua.

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La relación de González Arroyo con este núcleo poblacional va más allá de la actividad institucional, ya que mantiene vínculos familiares con la zona. Además, estableció allí una residencia temporal y posee una finca en el citado pueblo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas