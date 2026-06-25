La explicación científica detrás del "doblete sísmico" que ha asolado Venezuela: "La zona llevaba años acumulando energía"

El "doblete sísmico" que ha asolado Venezuela no podía haberse previsto a corto plazo, pero que la región sufriera un potente terremoto de una magnitud mayor a 7 era un escenario más que probable del que los científicos llevaban casi 20 años alertando. No en vano, la zona en la que ha ocurrido uno de los mayores desastres naturales de los últimos años en el país, coincide con el lugar en el que chocan, se rozan y acumulan energía dos de placas tectónicas de alto riesgo: la del Caribe y la de Sudamérica.

El epicentro de estos dos terremotos consecutivos (de magnitudes 7,2 y 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos) se localizó en el sudeste de Yumare, en el oeste de Caracas. El evento está relacionado con un mecanismo de deslizamiento lateral asociado al sistema de fallas de Boconó, una de las principales estructuras tectónicas que acomodan el movimiento entre ambas placas.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

El primero de los terremotos se produjo entre las ciudades de San Felipe y Puerto Cabello, mientras que el segundo se originó a lo largo de una falla de más de 150 kilómetros de longitud que se extiende aproximadamente entre San Felipe y la capital, Caracas.

Energía acumulada durante décadas

"Estos terremotos los ha causado el movimiento inexorable de las placas", explica Pablo J. González, vulcanólogo del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), que insiste en que la zona "llevaba tiempo acumulando energía".

De hecho, durante los últimos años, varios artículos científicos habían alertado de que la placa del Caribe se movía de manera continua hacia el este, a una velocidad de unos 20 milímetros al año. Un movimiento que, si bien puede resultar irrisorio, es causante de una progresiva acumulación de tensión bajo la tierra.

El fenómeno es silencioso y no avisa. Cuando esa tensión ya no puede seguir almacenándose, de golpe, se libera en forma de un gran terremoto. O como es este caso: de dos. "Es un movimiento súbito que compensa todo el déficit de movimiento que no ha ocurrido mientras la placa se ha estado movimiento los 100 o 1.000 años anteriores", revela González.

Una recurrencia de cien años

La última vez que Venezuela vivió un terremoto de tal magnitud, la ciencia ni siquiera sabía de la existencia de la tectónica de placas. Ocurrió el 29 de octubre de 1900, también Caracas y tuvo una magnitud estimada de 7,6 y 8,0. Según testimonios el suelo se sacudió fuertemente y las iglesias se movían en forma de onda, además que el terremoto derrumbó paredes, postes y edificios públicos en la ciudad.

El último terremoto de gran magnitud se registró en 1900

Antes de este, se produjo otro igual de significativo el 26 marzo del año 1812 de magnitud 7,7. "Hay un cierto periodo de recurrencia más o menos regular, aunque esto no significa que estos grandes terremotos sean repetitivos exactos", insiste el vulcanológo.

Además, esta estructura tectónica ha sido responsable de otros dos terremotos destructivos: el de 1967 (magnitud 6,6) y el de 2018 (magnitud 7,3).

La energía no fue suficiente: la principal hipótesis que explica el doblete sísmico

En este caso, la ruptura se produjo a una profundidad aproximada de 10 kilómetros en la unión entre segmentos de falla. "Lo que podemos interpretar es que la energía acumulada no fue suficiente en el primer terremoto para romper todo el tramo de la falla que estaba bajo tensión", explica González.

El primer terremoto, el de magnitud 7,2, liberó parte de su energía y, a la vez, transmitió más tensión a la zona cercana, que también estaba al límite. Como consecuencia, este lugar también terminó rompiéndose apenas unos segundos después.

Esta situación no es inusual. Según explica Beatriz Gaite Castrillo, Subdirección General de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN), al Science Media Center, "en la historia instrumental hay diferentes casos de terremotos dobles (doublets)". El más parecido al actual es el de 1997 en Pakistán, con dos terremotos de magnitud 7,0 y 6,8 ocurridos con 19 segundos de diferencia.

En España han ocurrido también terremotos seguidos en el tiempo y de magnitudes parecidas. Por ejemplo, en la serie sísmica de Granada de 2021 ocurrieron tres terremotos principales de magnitudes entre 4,1 y 4,3 en menos de 20 minutos, con intensidad V.

Ondas sísmicas globales

La energía liberada en este caso fue tan fuerte que generó ondas sísmicas capaces de propagarse a nivel global. En Canarias, la red sísmica del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) registró ambos eventos a las 23:04 hora canaria, correspondiente a las 18:04 hora local.

Lo llamativo de este caso es precisamente la escasa separación temporal —apenas 39 segundos— y que ambos terremotos fueron muy grandes. Eso indica que había una enorme cantidad de energía acumulada y que la ruptura se produjo en varias partes de la falla en lugar de liberarse completamente.

Réplicas de magnitud 5

Es por eso que este segundo terremoto no se considera una réplica. "Si fuera así sería mucho más débil", insiste el investigador. Pero esto no significa que el país esté libre de estas nuevas repeticiones. De hecho, uno de los escenarios que se barajan es que durante las próximas semanas y días la tierra vuelva a temblar con fuerza.

"Es una ley que no tiene explicación física exacta, pero sí fenomenológica. Es decir, se ha observado una y otra vez en el estudio de la sismología", explica el investigador. La teoría es que, a medida que transcurre el tiempo, menos energía debe ser liberada, por lo que cada vez se irán registrando terremotos de menor magnitud.

Sin embargo, en los próximos días, aún se produzcan terremotos de magnitud 6 y 5. "Habrá que estar mucho más alerta en los próximos días y buscar un refugio seguro porque las estructuras que no han sido tumbadas con el terremoto de mayor magnitud pueden ser vulnerables a las réplicas de mayor tamaño", insiste el investigador.

Las labores de rescate se complican

Esta circunstancia podría ser incluso peligrosa para las labores de rescate. "La gente que acude y hace voluntariado para la respuesta en emergencias de estas características se está exponiendo a riesgos bastante altos", insiste el investigador canario.

Las próximas semanas serán las más críticas, ya que esas réplicas podrían dar paso a terremotos de una magnitud considerable. "Poco a poco la relativa calma se irá imponiendo, porque es lo que se suele observar en zonas tectónicas", relata. Además, el científico tampoco zanja la posibilidad de que se produzca un tsunami asociado. "Si es verdad que las probabilidades son bajas, no es conveniente que se acerquen al mar", concluye.

Otros terremotos en 24 horas

La jornada ha sido especial a nivel sísmico. Durante las últimas 24 horas varios terremotos han sacudido el Cinturón de Fuego del Pacífico, provocando grandes terremotos también en Japón (6,6), California (5,6) y Papua Nueva Guinea (5,5).