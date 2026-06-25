Las creadores canarias piden más formación y menos burocracia para impulsar las artes escénicas

La quinta edición del festival Veranos del Taoro ha reafirmado su papel como espacio de encuentro, pensamiento crítico y reivindicación con la celebración de la jornada celebrada el pasado sábado bajo el título Escenarios con firma de mujer. El foro analizó en el Gran Hotel Taoro las realidades laborales, las trayectorias y las necesidades estructurales que afrontan las creadoras de las artes escénicas en Canarias, con el objetivo de romper brechas de género e impulsar su visibilidad.

El encuentro contó con el firme apoyo del Cabildo de Tenerife a través de su Área de Igualdad y, durante la apertura, Patricia León, directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, subrayó el compromiso de la corporación con el liderazgo y la visibilización de las mujeres en las artes. Asimismo, destacó la importancia de respaldar estos análisis en colaboración directa con el propio tejido cultural.

Moderada por la periodista Fátima Bravo, la jornada se estructuró en tres mesas de diálogo que reunieron a seis creadoras de referencia en el Archipiélago para trazar un diagnóstico compartido desde una clara perspectiva de género. En el bloque de teatro y memoria, las actrices y dramaturgas Aranza Coello, cofundadora de Burka Teatro, y Soraya González, integrante de Delirium Teatro, abordaron la creación contemporánea desde la producción independiente, la interpretación y el papel determinante de las mujeres en la consolidación de la memoria histórica del teatro canario.

Por su parte, el ámbito de la danza y la transformación social estuvo representado por las coreógrafas e intérpretes Paloma Hurtado y Laura Marrero, quienes analizaron la investigación coreográfica y la danza comunitaria. En este bloque se destacó especialmente la iniciativa de Marrero de llevar la danza contemporánea a los centros penitenciarios, visibilizando el arte como herramienta de inclusión y sanación en entornos sensibles liderados por mujeres.

Finalmente, el espacio de humor e identidad unió a las cómicas Iratxe Menalbert y Jéssika Rojano para reflexionar sobre el monólogo, la importancia de la improvisación y los nuevos formatos escénicos. El debate constató el excelente momento que vive la comedia hecha por mujeres en las islas, un sector en pleno auge donde las creadoras van conquistando y encontrando cada vez más sitio en los escenarios de la península, demostrando que la identidad local alimenta un humor universal capaz de conectar con cualquier público.

A partir de estas experiencias compartidas, las ponentes trazaron una hoja de ruta con propuestas constructivas destinadas a fortalecer la colaboración con las administraciones públicas, optimizar la gestión cultural y garantizar la equidad.

Entre las principales demandas, las profesionales urgieron la creación de redes de apoyo mutuo entre creadoras y solicitaron la incorporación de perfiles de alta cualificación técnica en las áreas de programación de las instituciones, impulsando de forma regular más cursos especializados y facilidades de acceso a la formación para todo el tejido cultural. Asimismo, propusieron simplificar los trámites burocráticos y flexibilizar los plazos de permisos para el uso de espacios alternativos, una medida clave para potenciar el teatro de calle y las propuestas no convencionales. El foro también subrayó la urgencia de articular una red de residencias artísticas cualificadas y dotadas económicamente para la investigación, así como la necesidad inapelable de seguir corrigiendo la brecha salarial y ampliar los circuitos estables para las disciplinas de artes escénicas con firma de mujer.

Con las conclusiones de este encuentro, Veranos del Taoro consolida un espacio clave de interlocución, conectando el talento y la fuerza de las creadoras con el respaldo del Cabildo de Tenerife para dibujar las líneas estratégicas de futuro del sector escénico canario.