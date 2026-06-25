Compromiso de sostenibilidad de Coral Hotels

En Coral Hotels entienden que el turismo tiene la capacidad de generar experiencias memorables y, al mismo tiempo, contribuir positivamente al desarrollo de los destinos donde operamos. Por ello, la sostenibilidad forma parte de su estrategia empresarial y de su manera de entender la hospitalidad, integrándose en la toma de decisiones y en la gestión diaria de sus establecimientos.

Su compromiso se fundamenta en la creación de valor a largo plazo para sus huéspedes, colaboradores, proveedores, comunidades locales y el entorno natural. Traban para minimizar el impacto ambiental de sus operaciones mediante la implementación de medidas orientadas a la eficiencia energética, el uso responsable de los recursos naturales y la reducción de residuos. La optimización del consumo de agua y energía, la incorporación progresiva de tecnologías más eficientes y la promoción de prácticas de economía circular son algunas de las acciones que impulsan para avanzar hacia un modelo turístico más responsable.

La protección del medio ambiente constituye uno de los pilares de su actuación. Son conscientes de la importancia de preservar los ecosistemas que rodean sus hoteles y de contribuir a la conservación de la biodiversidad. Por ello, fomentan iniciativas que promueven el respeto por el entorno, sensibilizando tanto a sus equipos como a sus huéspedes sobre la necesidad de adoptar hábitos sostenibles durante su estancia.

Su compromiso también abarca una dimensión social y económica. Su creencia se basa en que el éxito de una empresa hotelera está estrechamente vinculado al bienestar de las personas y al desarrollo de las comunidades en las que estamos presentes. Apuestan por la creación de empleo de calidad, la igualdad de oportunidades, la diversidad y el desarrollo profesional de sus equipos y promueven entornos de trabajo seguros, inclusivos y respetuosos, donde cada persona pueda desarrollar su potencial y contribuir al crecimiento de la organización.

Coral Cotillo Beach Pool Area. / El Día

Asimismo, mantienen una relación cercana con las comunidades locales, favoreciendo la contratación de proveedores de proximidad y apoyando iniciativas que generan valor económico y social en los destinos. En este sentido, durante el último año han realizado una inversión de 400.000 euros en la adquisición de productos locales destinados a sus establecimientos, reforzando el compromiso con la economía de proximidad y contribuyendo al fortalecimiento del tejido productivo de los destinos donde operan. Esta apuesta permite reducir la huella asociada al transporte de mercancías, impulsar a pequeños productores y ofrecer a los huéspedes una experiencia más auténtica y vinculada a la identidad local.

La transparencia y la mejora continua son principios esenciales de su gestión. Evalúan periódicamente su desempeño en materia ambiental, social y de gobernanza para identificar oportunidades de mejora y establecer objetivos que permitan avanzar de forma constante. Este enfoque ayuda a responder a los desafíos actuales y futuros del sector turístico, alineando la actividad con las expectativas de sus grupos de interés y con los principales estándares internacionales de sostenibilidad.

En Coral Hotels siguen trabajando para consolidar un modelo de crecimiento responsable que combine excelencia en el servicio, respeto por el entorno y compromiso con las personas. Están convencidos de que la sostenibilidad no es únicamente una responsabilidad empresarial, sino también una oportunidad para generar un impacto positivo y construir un futuro más equilibrado para las próximas generaciones. A través de cada decisión, inversión e iniciativa, reafirman su voluntad de contribuir al desarrollo sostenible del turismo, generando valor compartido para sus clientes, equipos, socios y la sociedad en su conjunto.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas