Canarias reclama una nueva Ley de Costas para evitar el “callejón sin salida” en la gestión del litoral

El Gobierno de Canarias y los municipios costeros del Archipiélago reclaman una reforma de la Ley de Costas estatal para facilitar la gestión del litoral en las Islas. La demanda afecta a 77 de los 88 ayuntamientos canarios, que cuentan con territorio en la costa y que, según defienden, se enfrentan con frecuencia a un “callejón sin salida” por la intervención final del Estado en determinados expedientes.

Uno de los principales puntos de fricción se encuentra en las concesiones de dominio público marítimo-terrestre. Aunque Canarias recibió en 2023 las competencias en materia de Costas, el establecimiento del canon sigue dependiendo del Ministerio, un trámite imprescindible para completar determinados procedimientos. Esta situación, advierten, puede bloquear o alargar expedientes cuando existen discrepancias entre el criterio del Estado y el de la Comunidad Autónoma.

Cuando ambas administraciones no coinciden sobre si debe otorgarse una concesión, el procedimiento obliga a convocar una comisión bilateral de interpretación. Si las diferencias persisten, el expediente puede quedar sin resolver, lo que genera incertidumbre y retrasos para los municipios. Por ello, desde Canarias se reclama que, si la competencia está transferida, la Comunidad Autónoma pueda también fijar el canon y evitar así un paso intermedio que puede “eternizar” la tramitación.

Normativa desfasada

El Ejecutivo autonómico y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) consideran que la normativa vigente ha quedado desfasada. Sostienen que se trata de una ley con más de 40 años de recorrido, aprobada en un contexto muy distinto al actual y que no tiene suficientemente en cuenta la singularidad de un territorio insular que ha cambiado de forma notable desde los años ochenta.

La reivindicación fue planteada este jueves durante la presentación de la jornada 77 municipios costeros, un territorio, a cargo del director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, y de la presidenta de la Fecam, Mari Brito.

Acosta defendió la necesidad de que el Estado reconozca la capacidad de Canarias para ordenar y proteger su litoral. "Tienen que entender desde el Estado que somos mayores de edad, que somos capaces de gestionar nuestro litoral, que no venimos a destruir, que venimos a proteger, pero también a generar espacios de desarrollo para Canarias", afirmó.

El director general insistió en que el Archipiélago tiene una "necesidad imperiosa" de que sus particularidades queden recogidas en una ley estatal. Aunque Canarias trabaja actualmente en su futura norma autonómica de costas, esta seguirá condicionada por la legislación española, de rango superior.

Bloqueo de proyectos

Por su parte, la presidenta de la Fecam, Mari Brito, advirtió de que la actual distribución competencial puede bloquear proyectos que el Gobierno canario considera viables. "Cuando el Ministerio no ve con buenos ojos que el Gobierno de Canarias interprete que esa concesión debe darse, no establece un canon, y si no establece un canon no se completa el procedimiento", señaló.

Brito añadió que, en esos casos, la única vía pasa por constituir una comisión bilateral de interpretación, sin garantías claras sobre el resultado final. Tanto ella como Acosta subrayaron que este es solo uno de los problemas que afrontan los ayuntamientos canarios en la gestión del litoral.

Precisamente para abordar estas dificultades se ha convocado la jornada 77 municipios costeros, un territorio, que se celebrará el próximo 30 de junio, en sesiones de mañana y tarde, en las instalaciones del Instituto Oceanográfico de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.

Acosta explicó que el encuentro se ha planteado "en clave de diálogo y debate", con el objetivo de buscar soluciones conjuntas entre los ayuntamientos y el Gobierno de Canarias. Además, destacó que la jornada tendrá un formato distinto al habitual, ya que la Dirección General de Costas no ha fijado un orden del día cerrado.

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"Le hemos dado la vuelta: son los municipios, a través de una encuesta trasladada por la Fecam, quienes han propuesto los temas a tratar", indicó. El propósito, según sus promotores, es construir una posición común que permita defender ante el Estado una gestión del litoral más adaptada a la realidad canaria.