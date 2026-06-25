El aviso viral de una escuela de surf en Tenerife: “El mar parece tranquilo, pero puede ser peligroso”

Empezó el verano en Canarias y, con él, las playas llenas de bañistas y surfistas. Desde la escuela de surf Remora Surf School, comparten un recordatorio que cada año vuelve a ser clave: el mar puede parecer calmado… pero no siempre lo está.

En un vídeo difundido en redes sociales, uno de los instructores explica una realidad que muchos desconocen: las corrientes pueden formarse incluso en días de sol, pocas olas y aspecto totalmente tranquilo. “No es el oleaje lo que más engaña, sino la apariencia del agua”, advierte el surfista, que conoce a la perfección las playas del norte de Tenerife donde imparte clases.

El error más común en la playa

Según explican desde la escuela, uno de los fallos más habituales en verano es confiarse en exceso cuando el mar parece “plano” o sin fuerza. Es precisamente en esos días cuando más personas entran al agua sin fijarse en las condiciones reales del océano. Las corrientes de resaca —aunque invisibles a simple vista— pueden aparecer de forma repentina y arrastrar a los bañistas mar adentro sin apenas aviso.

“Antes de entrar, pregunta”

El mensaje de la escuela es claro: la información es la mejor herramienta de seguridad en la playa. Por eso recomiendan:

Preguntar siempre a surfistas locales o instructores

Respetar las banderas de baño

No confiar únicamente en el aspecto visual del mar

Evitar zonas desconocidas si no se conocen las corrientes

“Un minuto preguntando puede evitar un susto serio”, recuerdan en el vídeo.

Un susto que puede marcar para siempre

En la publicación también se destaca un aspecto emocional: muchas personas arrastran durante años una mala experiencia en el mar vivida en la infancia o en la adolescencia. Un solo episodio puede generar miedo permanente al agua, incluso al surf o a la playa.

Curso municipal de Surf. / t

Desde Remora Surf School Tenerife insisten en que el objetivo no es generar miedo, sino conciencia. El mar es un espacio para disfrutar, pero también un entorno cambiante que exige respeto. “Disfrutemos del océano, pero con información y respeto”, concluye el mensaje.