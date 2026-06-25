La Asociación Solidaridad Venezuela insta a las instituciones canarias a activar "mecanismos de solidaridad efectivos" tras los terremotos

La Asociación Solidaridad Venezuela muestra todo su apoyo a las familias que se han visto afectadas por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que han sacudido este miércoles al país, dejando, según las cifras provisionales, 174 fallecidos y alrededor de un millar de heridos, aunque la previsión es que los datos aumenten en las próximas horas.

Con el objetivo de ayudar a las miles de familias afectadas, la asociación insta a las instituciones públicas y la sociedad civil de Canarias a activar "mecanismos de solidaridad efectivos" con Venezuela, que vayan desde la canalización de ayuda humanitaria, el apoyo psicosocial a la diáspora venezolana residente en las islas o la coordinación con las organizaciones de cooperación internacional presentes en el terreno.

Además, la organización da su apoyo a la comunidad venezolana en Canarias: "Somos parte de ustedes, nos acompañamos en estos momentos de angustia e incertidumbre".

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

Necesidades urgentes

En estos momentos, la prioridad absoluta es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, principalmente en la zona de La Guaira, la más devastada, pero también en San Bernardino y otros sectores de Caracas. Pero la situación actual, con cortes generalizados de electricidad y telecomunicaciones, dificulta los trabajos de coordinación. Por ello, Solidaridad Venezuela hace un llamamiento a las instituciones, organizaciones, empresas y ciudadanía para canalizar los recursos necesarios, como pueden ser:

Maquinaria pesada y equipos de rescate especializado: excavadoras, grúas, retroexcavadoras, detectores de vida, cámaras térmicas, camillas y dispositivos de extracción médica.

especializado: excavadoras, grúas, retroexcavadoras, detectores de vida, cámaras térmicas, camillas y dispositivos de extracción médica. Plantas eléctricas y fuentes de energía alternativa: generadores para hospitales, refugios y centros de rescate; paneles solares portátiles, baterías de respaldo y combustible.

alternativa: generadores para hospitales, refugios y centros de rescate; paneles solares portátiles, baterías de respaldo y combustible. Herramientas manuales y de demolición controlada: picos, palas, palancas, cortadoras hidráulicas, martillos neumáticos y equipos de protección individual (EPI).

controlada: picos, palas, palancas, cortadoras hidráulicas, martillos neumáticos y equipos de protección individual (EPI). Suministros médicos y humanitarios: medicamentos, botiquines, soluciones intravenosas, agua potable, alimentos no perecederos, kits de higiene, tiendas de campaña y materiales para refugios temporales.

Lucía Feijoo Viera

Colaboración con las familias

En un comunicado firmado por su presidenta, Marcela Máspero, Solidaridad Venezuela hace un llamado a la solidaridad para compartir información veraz sobre la magnitud de la catástrofe, las necesidades urgentes sobre el terreno y la situación de la diáspora venezolana en Canarias es un acto de responsabilidad social.

Debido a las dificultades de comunicación por los cortes de telecomunicaciones, la entidad pone a disposición de las familias sus canales en redes sociales para orientar sobre recursos de apoyo psicosocial, gestión consular y cualquier necesidad que pueda surgir en las próximas horas y días.