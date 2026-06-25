Ángel Stanich (músico): «El surrealismo y el absurdo le permiten a uno sostener lo insostenible»

El cantante y compositor Ángel Stanich regresa este sábado 27 de junio a Tenerife con un concierto en el Espacio Aguere Cultural de La Laguna, dentro de su nueva gira Por la hierba. Con este tour, el artista vallisoletano continúa consolidándose como una de las voces más singulares del panorama musical español. La cita arrancará a las 21:30 horas y durante su actuación ofrecerá sus míticos temas de rock alternativo, psicodelia, folk y sus letras cargadas de ironía, referencias culturales y una personalidad creativa totalmente reconocible. Este concierto forma parte de la programación del VIII Festival Encuentros en el M/A/L, que llega a su fin con esta cita musical.

Sus letras están llenas de imágenes y personajes muy particulares. ¿De dónde nacen esas historias y cómo es su proceso de escritura?

Nacen muy cerca de mí, diría que incluso dentro de mí. Es eso lo que se suele decir, pero creo que es demasiado necio pensar que todo sale puro de las entrañas, sin trazas de realidad ni aditivos de cualquier otro tipo. Uno trata de contar una historia o de alumbrar un sentimiento, y en el proceso se suceden las conexiones, las referencias y los daños colaterales. Y también los tropiezos, uno tras otro, porque escribir es un poco tropezarse, hasta que se va abriendo ‘un nuevo sendero hasta el manantial’, como diría mi admirado Juan Ignacio Delgado (el humorista tinerfeño Ignatius Farray).

Desde Camino Ácido hasta Por la hierba su música ha evolucionado mucho. ¿Qué cambios siente que han marcado su trayectoria artística?

Yo no hablaría de cambios, aunque por supuesto que los hay. Yo soy más de ahondar en mi oficio. Ese celo por saber, por indagar y por limar lo poco que sé es lo que marca más mi camino, que lo hago sin realizar demasiados cambios bruscos ni aspavientos. La música que he ido conociendo y que me ha ido flipando ha sido el mayor acicate. Si alguien no me vio desde Camino Ácido, hoy creerá que he cambiado, pero quien ha hecho esta ruta conmigo, disco a disco, gira a gira, creo que verá simplemente un humano que se encuentra en perpetua evolución.

Su último disco se ha definido como el más introspectivo. ¿Qué parte de usted hay en este álbum y qué necesitaba expresar en ese momento?

La sangre. La sangre en cada pista… [Ríe] No, tan solo estoy parafraseando a Dylan, aunque un poco sí ha sido así. Si uno normalmente pone lo mejor que tiene en las canciones, esta vez también hay hueco para lo peor. Es un sentido diferente. Pero lo mejor es que cada cual compruebe qué es lo que pasa en Por la hierba y por qué todo se sale del camino establecido. Sólo daré una pista, y con nombre de bolero: ansiedad.

«Trato de reírme de todo en las canciones, de mí el primero, aunque hay días que no tengo gracia»

En sus canciones conviven ironía, crítica y cierto surrealismo. ¿Qué papel juega el humor en su manera de contar, y de cantar?

Es vital. Pero ya no solo en las canciones, sino en la vida en general. Parece un topicazo, pero el humor es mi principal aspirina, como lo es para mucha otra gente, y por eso creo que con toda esa gente conecto de manera más fácil y efectiva. En las canciones también trato de reírme de todo, y de mí el primero, aunque haya días que no tenga uno gracia. Creo que el surrealismo y el absurdo le permiten a uno sostener lo insostenible y, para mí, son la magia verdadera.

En el directo es donde su proyecto cobra una dimensión distinta. ¿Qué le ofrece el escenario?

¿Puedo liar con ese ‘papel del humor’ la respuesta? No sé por qué tiene tan mala prensa la ironía… En fin. Siendo estrictos, el escenario nos da la plataforma para hacer lo que nos gusta, nada que ver con las digitales. Por eso solo tengo palabras de cariño y respeto para el escenario. Aquí, un siervo, un esclavo.

¿Cómo construye el repertorio de un concierto entre temas nuevos y canciones ya reconocibles por el público?

Procuro que haya un cierto equilibrio entre lo nuevo y lo más conocido, y confío también en que la gente haga los deberes con las nuevas canciones. Y la verdad que tengo que decir que tenemos un público bastante aplicado.

«El escenario nos da la plataforma para hacer lo que nos gusta, nada que ver con las plataformas digitales»

¿Cree que el contexto insular influye de alguna manera en la experiencia de un directo como el que usted puede ofrecer?

Desde el momento en que cojo el avión, sí, influye. [Ríe] Por suerte, no piloto yo, pero llevo regular lo de tener que volar. Luego ya, una vez en vuestra tierra, el influjo subtropical es básicamente positivo. Ojalá pudiera quedarme con ustedes y no coger el avión de vuelta.

Tras el lanzamiento de Por la hierba, ¿hacia dónde cree que puede evolucionar su sonido en próximos trabajos?

Es una pregunta difícil de responder. Se podría decir que con este disco pretendía volver a casa, pero campo a través. Así que no ha sido algo fácil. Quizá la próxima vez pruebe a seguir el GPS. No prometo nada.

¿Sigue sintiendo la necesidad de reinventarse en cada disco o prefiere profundizar en una misma línea artística en los próximos trabajos?

Creo que ambas vías son compatibles porque, si te reinventas en cada disco, no dejas de seguir una misma línea, o al menos eso es lo que yo creo. Algo nuevo tienes que aportar en cada trabajo, aunque lo esencial siempre es tener algo que decir. No sé si llego a reinventarme, pero imagino que algo de metamorfosis habrá porque pongo el alma en ese proceso.Y ahí también quizá está mi línea, en que se note muy fuerte que no es IA.