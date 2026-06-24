El suelo urbano sube un 13,7% en Canarias y alcanza los 281 euros por metro cuadrado

El precio del suelo urbano volvió a subir en Canarias durante el primer trimestre del año. El metro cuadrado se situó en 281,2 euros, un 13,7% más que en los tres meses anteriores, según la estadística publicada este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El aumento, sin embargo, no fue homogéneo en todo el Archipiélago. La provincia de Las Palmas registró el mayor repunte, con una subida trimestral del 30,4%, hasta alcanzar los 327,3 euros por metro cuadrado. En Santa Cruz de Tenerife, en cambio, el precio cayó un 5,6% y se situó en 234,7 euros por metro cuadrado.

En comparación con el primer trimestre de 2025, el suelo urbano en Canarias se encareció un 8,9%. También en este caso la evolución fue desigual por provincias. En Las Palmas, el precio bajó un 1,3% interanual, mientras que en Santa Cruz de Tenerife aumentó un 26% respecto al mismo periodo del año anterior.

Ciudades de más de 50.000 habitantes

En las ciudades canarias de más de 50.000 habitantes, el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano alcanzó los 321 euros. Esta cifra supone un incremento del 6,3% respecto al último trimestre de 2025, aunque está un 10,5% por debajo del dato registrado un año antes.

La diferencia entre provincias también se aprecia en los grandes municipios. En las ciudades de más de 50.000 habitantes de la provincia de Las Palmas, el precio medio fue de 400,2 euros por metro cuadrado. En las de Santa Cruz de Tenerife, la media se quedó en 232,6 euros.

El mercado también ganó actividad en términos interanuales. Entre enero y marzo se cerraron en Canarias 218 operaciones de compraventa de suelo, un 5,6% menos que en el trimestre anterior, pero un 45,3% más que en el primer trimestre de 2025.

Por provincias, Las Palmas contabilizó 112 transacciones, un 13,2% menos que en los tres meses previos y un 55,6% más que un año antes. En Santa Cruz de Tenerife se registraron 106 operaciones, un 3,6% más que en el cuarto trimestre de 2025 y un 35,9% más que en el primer trimestre del año pasado.